Zurück auf dem Trainingsplatz

Tennis unter Einschränkungen: Ein Training in der Gruppe, wie hier bei der Ferienpassaktion 2019, wird es vorerst nicht geben. Auch auf dem Swingolfplatz in Iserloy darf nur in Zweier-Gruppen gespielt werden. Archivfotos: TS/Swingolfclub

Leichtathletik, Tennis, Golfen – wer auf eine Sportart setzt, die sich im Freien und kontaktlos betreiben lässt, hat es in Coronazeiten leichter. Seit einer Woche sind die Outdoor-Sport- und Freizeitstätten in Niedersachsen wieder geöffnet. Das freut auch Vereine und sonstige Betreiber in der Gemeinde Dötlingen. Sie müssen allerdings einiges beachten.

VON TANJA SCHNEIDER

Dötlingen – Der Blick auf den Iserloyer Swingolfplatz sorgt bei Betreiber Michael Garms für einen Hauch von Hoffnung. Wochenlang war er aufgrund der Corona-Pandemie verwaist. Nun dürfen Interessierte wieder abschlagen und putten. „Seit Freitag haben wir geöffnet, und einige haben die Gelegenheit auch schon genutzt“, berichtet Garms. Dennoch spricht er von einer eher verhaltenen Resonanz.

Swingolf: Start der Bundesliga ungewiss

Swingolfen sei derzeit wegen der Auflagen der Landesregierung lediglich mit Einschränkungen möglich. Die Spieler dürfen nur in Kleinstgruppen von maximal zwei Personen auf den Platz und müssen stets auf den Sicherheitsabstand zu anderen Golfern achten. „Die Schlägerausgabe haben wir ins Freie verlegt und dafür extra einen Tresen aufgebaut“, erzählt Garms. Selbstverständlich würden die Schläger und Bälle nach jedem Gebrauch desinfiziert. Auf eine Einweisung müssen Spieler momentan verzichten. „Wir können höchstens mal aus der Ferne ein paar Tipps zurufen“, meint Garms. Alles laufe deutlich distanzierter ab.

Neben den Freizeitspielern nutzen natürlich auch die Mitglieder des Swingolfclubs Iserloy die Platzfreigabe, um ihr Training wieder aufzunehmen. Der Verein spielt in der Bundesliga-Nord, die eigentlich am 25. April in Iserloy in die Saison gestartet wäre. Wegen des Coronavirus sind die ersten Spieltage allerdings abgesagt. Ob die Swingolf-Bundesliga in diesem Jahr noch ihren Meister ermitteln kann, ist fraglich. „Derzeit gibt es Überlegungen, im Herbst zu beginnen“, sagt Garms. Die Planungen seien aber zurückhaltend.

Der Swingolfplatz ist zunächst freitags bis sonntags und an den Feiertagen ab 11 Uhr geöffnet. Zudem startet am kommenden Wochenende der Betrieb im Golf- und Gartencafé. Natürlich unter Wahrung der coronabedingten Vorgaben, versichert Garms.

Dies gilt auch für das Hofcafé „Lütje Deel“ von Uwe und Iris Abel in Grad, das ebenfalls ab Samstag wieder öffnet. Wie die Familie Garms hatte das Paar während der Zwangsschließung auf den Außer-Haus-Verkauf von Kuchen sowie Torten gesetzt und eigens einen Drive-in eingerichtet. In diesem konnten sich Interessierte am Sonntag auch schon Schläger und Bälle für den Bauerngolfplatz abholen. Den Parcours mit zehn Löchern hatten Abels ziemlich genau vor einem Jahr eingeweiht. Damit wollten sie ihr touristisches Angebot ausweiten und stärken. Nun hoffen sie, dass der Platz eifrig bespielt wird.

Tennisclubs handhaben Neustart verschieden

Ganz unterschiedlich gehen hingegen die beiden Tennisvereine in der Gemeinde Dötlingen mit der Freigabe der Spielstätten um. Während der TC Altona seine Plätze direkt am Donnerstag geöffnet hat, ist man in der Tennisabteilung des TV Neerstedt zurückhaltender. „Wir möchten gerne nach Himmelfahrt mit einzelnen Spielen beginnen“, berichtet Uwe Dölemeyer auf Nachfrage. „Im Gegensatz zum TC Altona sind wir ja aber auch eine Hobbygruppe ohne Punktspielbetrieb.“

Da die Neerstedter ihren Arbeitsdienst im März aufgrund des Coronavirus abgesagt hatten, müssen nun erst einmal die Plätze auf Vordermann gebracht werden. Dies geschehe seit etwa 14 Tagen familienweise, erläutert Dölemeyer. Die Folien, mit denen vor dem Winter die Plätze abgedeckt wurden, um Moosbildung zu vermeiden, seien schon entfernt. Es gebe aber noch genug zu tun, teilt er mit.

Der TC Altona hatte seine Anlage hingegen schon vor dem Lockdown hergerichtet und konnte deshalb nun relativ schnell „hochfahren“. Für das Training gelten aber natürlich auch dort besondere Bedingungen – zum Beispiel nur Einzel-Matches, mindestens zwei Meter Sicherheitsabstand und die Eintragung im Belegungsbuch, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Zudem dürfen alle Spieler nur ihre eigenen gekennzeichneten Bälle nutzen und sollten fremde Bälle lediglich mit dem Schläger berühren. Die vollständigen Hygiene- und Verhaltensregeln hat der Verein auch auf seiner Homepage (www.tca-wildeshausen.de) veröffentlicht.