Zehn Tage, 23 Kinder und ein Wald in Dötlingen

Von: Tanja Schneider

Wildnisführer Volker Wessels (r.) zeigt den Kindern, wie sie ohne Feuerzeug und Streichhölzer Flammen erzeugen können. Zudem informiert er darüber, was im Wald essbar ist und was nicht. © Schneider

Die Themenwochen der evangelischen Jugend in Dötlingen bieten Wissenswertes, Spiele und Abenteuer. Zu Besuch sind auch der Kreisjägermeister, ein Förster sowie ein Wildnisführer.

Dötlingen – „Es brennt!“ Ein Ausruf, der durchaus die Feuerwehr auf den Plan rufen kann, sorgte am Dienstag beim Dötlinger Jugendhaus gleich mehrfach für Jubel. Denn im Rahmen der zweiwöchigen Themenwochen der evangelischen Jugend war das Zündeln ausnahmsweise erlaubt. Noch bis Freitag gibt es für 23 Mädchen und Jungen Bastelangebote, Ausflüge und Spiele rund um das Motto „Unser Wald“.

Die Themenwochen, die erstmals seit der Corona-Pandemie wieder in gewohntem Umfang über die Bühne gehen, waren ratzfatz ausgebucht. „Wir haben eine volle Bude“, freut sich Jugenddiakon Jochen Wecker. Neben vielen neuen Gesichtern seien auch „Stammgäste“ dabei. „Sie wissen natürlich, wie es läuft und nehmen die Kleinen an die Hand. Ich glaube, deshalb ist es hier trotz so vieler Leute sehr harmonisch und entspannt.“

Seit dem 10. Juli ist das Jugendhaus montags bis freitags um Punkt 7.30 Uhr für die Teilnehmer geöffnet. Gemeinsam wird gefrühstückt, ehe die Kinder – aufgeteilt in drei Gruppen – zu neuen Waldabenteuern aufbrechen. Im Vordergrund steht das spielerische Erkunden der Flora und Fauna, zum Beispiel durch das Ertasten von Bäumen. „Am meisten Spaß gemacht haben mir bislang die Waldspiele und das Schnitzen“, berichtet Lahja. Gemeinsam mit Anicke und Juno sowie weiteren „Füchsen“ und „Wölfen“ bereitet die Grundschülerin gerade ihren geschnitzten Baum für den Linoliumdruck vor. „Wir wollen heute eure Bäume auf einem Blatt Papier und anschließend auf einem Kissen und T-Shirt verewigen“, kündigt Wecker an und schon geht es Schlag auf Schlag.

Während die Kinder unter Aufsicht einen Baum nach dem nächsten mit schwarzer Farbe versehen und die Druckvorlage aufs Papier pressen, erzählt der Jugenddiakon von den bisherigen Aktionen. In der ersten Woche hat Kreisjägermeister Friedrich Hollmann die Gruppe samt Jagdhorn und ausgestopften Tieren besucht. „Zudem waren wir in Bremen im Jumphouse und im Weserstadion“, so Wecker. Das sei „cool“ gewesen, meinen Noah und Bjarne, auch wenn die erhoffte Begegnung mit Werder-Stars ausblieb.

Kinder helfen beim Kochen und Tisch decken

Förster Michael Feiner ist am morgigen Donnerstag zu Gast. „Dann wollen wir den ganzen Tag im Wald verbringen, bis zur Glaner Braut laufen und noch jemandem einen Überraschungsbesuch abstatten“, verrät der Jugenddiakon. Die gesamten zwei Wochen erhält Wecker Unterstützung aus den Reihen der „Teamer“. Insgesamt fünf junge Ehrenamtliche sind dabei. Sylvia Hollmann vom Team der evangelischen Jugend ist für das Mittagessen verantwortlich. „Die Kinder sollen aber natürlich mit anpacken“, erklärt Wecker. Und so stehen auch Gemüse schnippeln, Tisch decken und Aufräumen auf dem Programm. Eine Pause in den selbst gestalteten „Buden“ im Obergeschoss des Jugendhauses gehört ebenso zum Themenwochen-Tag.

Während Wecker noch erzählt, was die Eltern am Freitag bei der Abholung der Kinder erwartet, erklingen von der Rückseite des Jugendhauses vermehrt Jubelrufe. Die „Waldfeen“ versuchen, unter der Aufsicht von Wildnisführer Volker Wessels Feuer zu machen – natürlich nicht mit Feuerzeug oder Streichhölzern, sondern mit Magnesiumsticks. Es dauert nicht lange, da hat fast jedes Kind einmal gerufen: „Juhu, jetzt brennt’s.“

Neben Aktionen im Wald gibt es bei den Themenwochen auch ein kreatives Angebot: Jedes Kind schnitzt einen Baum und druckt ihn anschließend auf Papier, Kissen und T-Shirt. © Schneider, Tanja