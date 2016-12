Zahl der Gästeführungen weiter rückläufig

Team zeigte 1.499 Teilnehmern die Gemeinde

+ © Anja Nosthoff Thea Freiberg (r.) sprach Anja und Holger Spille im Namen des Gästeführerteams ihren Dank aus. © Anja Nosthoff

Dötlingen - Die Zahl der Gästeführungen in der Gemeinde Dötlingen ist weiter rückläufig. Insgesamt gab es in diesem Jahr 66 Veranstaltungen mit 1.499 Teilnehmern. „Das sind fast ein Drittel weniger, als wir früher mal hatten“, zog Thea Freiberg am Dienstagabend beim Jahresabschluss der Gästeführer Bilanz.

Ihren Dank sprach sie Anja und Holger Spille vom Waldhotel aus. Den Gästeführern sei das Gasthaus „irgendwie zu einer Heimat“ geworden. Mit Wehmut nehme man zur Kenntnis, dass es nun einer anderen Nutzung zugeführt werde. Denn nach 23 Jahren haben sich Spilles entschlossen, den Betrieb nicht weiter aufrechtzuerhalten.

Ein großes Lob sprach Freiberg der nicht anwesenden Dette Zingler aus, die als Elise Plietsch sehr gefragt sei und einen Großteil der Führungen übernommen habe. Zum Team gehören zurzeit insgesamt zehn Personen, von denen drei in diesem Jahr jedoch keine Führungen geleitet hätten. Die Gruppe müsse sich um Nachwuchs bemühen. „Man muss sagen, dass wir für mehr als die 66 Führungen auch kaum Zeit gehabt haben“, so Freiberg.

Die rückläufige Entwicklung sei nicht nur in Dötlingen zu verfolgen. Auch Nachbargemeinden müssten sinkende Zahlen in Kauf nehmen. „In Großenkneten und Harpstedt ist es dasselbe. In Twistringen und Bassum sind die Führungen fast um 50 Prozent zurückgegangen“, meinte Heinfried Sander. Einerseits hätte sich das Angebot erschöpft: Die interessierten Menschen und Vereine aus der Umgebung kennen die Führungen bereits. Andererseits gebe es vielleicht ein zu großes Angebot an Ausflugsmöglichkeiten, vermutete Ingrid Kuhlmann. „Vielleicht müssten wir uns überlegen, ob wir noch etwas Zusätzliches machen können“, regte Freiberg an.

Zwei Neuerungen, die für Interesse sorgen könnten, sind in Sicht: Bereits im Februar dieses Jahres hatte sich das Gästeführerteam von Dirk Orth über die Umgestaltung des alten Friedhofs in Dötlingen informieren lassen. „Uns wurde der ‚Weg des Lebens‘ mit kirchlichen Meilensteinen wie Taufe, Konfirmation, Hochzeit und Tod vorgestellt“, erzählte Freiberg. Der Urcharakter des Friedhofs bleibe bei der Umgestaltung erhalten.

„Es wird sicherlich ein viel besuchter Anlaufpunkt für die Gästeführung werden, wenn auch die Zugänge barrierefrei sind.“ Zudem verwies sie auf die „Route der Landwirtschaft“ des Kreislandvolkverbandes, die vorbei an alten Höfen und historischen Hofanlagen führen soll. Ein Abschnitt werde die Gemeinde Dötlingen tangieren. „Gerade in unserer landwirtschaftlich geprägten Kommune könnte ein sehr gutes Angebot vorgehalten werden“, so Freiberg. Bisher liege ihr jedoch noch keine Karte vor.

Die von den Gästeführern angeregte Bilderrahmen-Aktion, die bereits in einigen Ferienorten viele Touristen anzieht, sei noch nicht zum Tragen gekommen. Die Kirche habe jedoch bereits ihre Zusage für das Aufstellen eines solchen Fensters gegeben. „Erfreulich war, dass es Anfragen aus der weiteren Umgebung gab, die man bisher noch nicht registriert hatte“, so Freiberg. „Dabei waren die Wesermarsch, der Südoldenburger Raum und der Bremer Bereich gut vertreten.“

Der „Tag der Gästeführer“ am 25. April wurde ebenfalls vom Dötlinger Gästeführerteam wahrgenommen. Gut besucht sei der „Tag des offenen Denkmals“ – vor allem die Besichtigungen der St.-Firminus-Kirche – gewesen. Eine weniger gute Resonanz habe es auf die Sommerradtouren gegeben. „Da müssen wir überlegen, ob wir das noch anbieten sollen“, so Freiberg.

Bei der Gartenkultour, die die Gästeführer mit einem Stand begleiteten, war das Aufkommen im Vergleich zu den Vorjahren geringer. „Die Gäste brachten dafür sehr viel Interesse für das breite Angebot rund um Garten, Kunst und Kultur mit“, sagte Freiberg. - an