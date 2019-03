„Wir hoffen, dass die Bäume bleiben“

Buchenreihe ist das Hauptgesprächsthema bei Versammlung des Heimatvereins Hockensberg

+ Der Vorstand des Heimatvereins Hockensberg: Fokke Stöver (Schriftführer), Jan Hollmann (Kassenwart), Markus Martens (erster Vorsitzender), Bianca Garms (zweite Vorsitzende) und Heinrich Voß (Pressewart, v.l.). Foto: lat

Iserloy – Der Vorstand bleibt derselbe, und Bernd Ellinghausen gibt seinen Posten als Kassenprüfer an Friedel Loeyh ab. Das Hauptthema der Mitgliederversammlung des Heimatvereins Hockensberg am Mittwochabend im „Golf- und Gartencafé Iserloy“ war jedoch die Planung des Gewerbegebietes an der K 237. „Die Problematik des Industriegebiets hat uns im vergangenen Jahr ständig begleitet“, sagte der erste Vorsitzende Markus Martens. Zur Verdeutlichung zeigte er eine Präsentation zum Thema „Informationsaustausch Industriegebiet“. Das Projekt stelle seiner Meinung nach einen „erheblichen Kostenfaktor“ dar. „Der Eingriff wird so massiv sein, er wird uns alle beschäftigen“, so Martens. In seinen Augen stehe die Buchenallee dem Bau des Industriegebietes ganz klar im Weg.