Neerstedt - Von Tanja Schneider. Die Bürger der Gemeinde Dötlingen zahlen ab 2020 höhere Steuern. Angesichts des großen planerischen Haushaltsdefizits von mehr als zwei Millionen Euro hat der Finanz- und Wirtschaftsausschuss während seiner Sitzung am Donnerstagabend im Neerstedter Rathaus einstimmig die Anpassung der Hebesätze empfohlen. Ein entsprechendes Votum des am 19. Dezember tagenden Gemeinderates gilt als sicher.

Derzeit liegen die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) sowie die Grundsteuer B (für Grundstücke) bei 340 Prozent. Sie sollen auf jeweils 365 Prozent steigen. Bei der Grundsteuer B bedeutet dies im Schnitt jährlich 20,83 Euro mehr pro Grundstück, was etwa zehn Euro pro Einwohner entspricht. Bei der Grundsteuer A sind es 26,33 Euro pro Zahler, also etwa zwei Euro pro Hektar. Die Gewerbesteuer bleibt unangetastet bei 380 Prozent.

Die Verwaltung rechnet durch die Anhebung mit Mehreinnahmen von 55 000 (Grundsteuer B) sowie 13 000 Euro (Grundsteuer A). „Das ist natürlich nicht das Nonplusultra“, sagte Bürgermeister Ralf Spille mit Blick auf die Bemühungen, den Haushalt auszugleichen. Dennoch sei es ein klares Signal, dass die Kommune ihr Problem erkannt habe. Gernot Kuhlmann (CDU) bezeichnete die Erhöhung als moderat, Claus Plate (FDP) sprach von sinnvoll, und Rudi Zingler (SPD) betonte: „Wir haben nichts zu verschenken.“

Dies hat die Kommune die vergangenen Jahre quasi getan. Seit 2010 hat sie die Hebesätze nicht mehr angepasst und lag somit unter dem Landesdurchschnitt, was sich bei der Berechnung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage negativ auswirkte. Es wurde ein höherer Wert für die Grundsteuer A und B zugrunde gelegt, als tatsächlich eingenommen wurde. Durch die Anpassung soll kein Geld mehr verloren gehen. Die Hebesätze waren bislang in der Haushaltssatzung festgesetzt. Nun will die Gemeinde eine „Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer“ einführen. Der Finanzausschuss votierte dafür.

Zudem sprach sich das Gremium während seiner Sitzung mit der Enthaltung von Gabriele Roggenthien (Bündnis 90/Die Grünen) für den Etatentwurf 2020 aus. Dieser ist geprägt von übersichtlichen Investitionen sowie dem Defizit im Ergebnishaushalt – also in dem Bereich, der das wirtschaftliche Ressourcenaufkommen sowie den Verbrauch widerspiegelt und letztlich anzeigt, um welchen Betrag sich das Eigenkapital der Kommune im Haushaltsjahr voraussichtlich erhöht oder vermindert. Für 2020 hatte die Kämmerei zunächst mit einem Minus in Höhe von 2,6 Millionen Euro geplant. Mittlerweile konnte sie das Defizit auf 2,25 Millionen Euro reduzieren, hauptsächlich aufgrund der Auflösung von Rückstellungen. Diese durfte die Gemeinde ausnahmsweise bilden, weil sie 2019 eine unvorhergesehene Spitze bei der Gewerbesteuer verzeichnen wird. Statt der geplanten 4,3 wird sie den Hochrechnungen zufolge 6,8 Millionen Euro einnehmen, wodurch sie aber wiederum einen höheren Finanzausgleich abführen muss. Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sorgen zudem dafür, dass die Kommune das Jahr 2019 vermutlich mit einer schwarzen Null statt Miesen abschließen wird.

Das planerische Defizit für 2020 kann sie durch Rücklagen ausgleichen. Da diese aber endlich sind, müssten sich Verwaltung und Politik für die kommenden Jahre intensiv mit Einsparungen und Maßnahmen zur Einnahmenerhöhung befassen, mahnte Bürgermeister Spille. In diesem Rahmen arbeite die Gemeinde auch an einer Anpassung der Kanalbaubeiträge sowie Abwassergebühr, berichtete er auf Nachfrage von Claus Plate (FDP).

Derzeit rechnet die Gemeinde im Ergebnishaushalt mit Erträgen in Höhe von 11,8 Millionen Euro und Aufwendungen von gut 14 Millionen Euro, davon allein 4,3 Millionen Euro fürs Personal. Was drückt, seien die Abschreibungen in Höhe von 2,12 Millionen Euro sowie die Transferaufwendungen in Höhe von 4,76 Millionen Euro, in denen sich die gestiegenen Umlagenbeiträge aufgrund der erhöhten Steuereinnahmen der Vergangenheit wiederfinden, erklärte Spille. „Wir selbst bekommen vom Land weiterhin kein Geld, weil unsere Steuerkraft immer noch positiv bewertet wird.“ Und auch bei der Vergabe von Fördergeldern erhielten finanzschwächere Kommunen mittlerweile den Vorzug. Doch ohne Zuschüsse sei die Gemeinde kaum in der Lage, größere Maßnahmen wie Straßenausbauten zu realisieren. Dieser Umstand spiegelt sich auch in den Investitionen wider. Kostspielige Projekte sucht man dort vergebens. Der Neubau eines Kindergartens wurde ebenso geschoben wie beispielsweise die Umgestaltung der Rittrumer Straße. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt damit bei lediglich knapp 313 000 Euro.

Berücksichtigt sind darin auch die Vorhaben im Kindergartenbereich. Wie bereits der Sozialausschuss (wir berichteten) empfahl nun auch das Finanzgremium die Einrichtung eines Waldkindergartens in Dötlingen mit 15 Plätzen sowie eine Containerlösung für eine 25-köpfige Gruppe. Letztere wird als Außenstelle der Kita Brettorf laufen und erfordert 94 000 Euro für den Erwerb der Containeranlage. Angesichts der weiteren Kosten für den Waldkindergarten, die im Frühjahr startende Großtagespflegestelle und einen Container als Mitarbeiterraum bei der Kita Neerstedt sprach Kuhlmann von „einem finanziellen Kraftakt“.