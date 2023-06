Windkraft in der Warteschleife

Planungsbüro erstellt Kriterienkatalog für geeignete Flächen / Ergebnisse in drei Monaten

+ © Cordula Kramer Das Thema Windkraft wird in Dötlingen im Herbst erneut auf der politischen Agenda stehen. © Cordula Kramer

Die Gemeinde Dötlingen lässt einen Kriterienkatalog für mögliche Windkraftstandorte erstellen. Das letzte Wort hat allerdings der Landkreis.

Neerstedt – Nachdem das Thema Windenergie in der Gemeinde Dötlingen im April plötzlich Fahrt aufgenommen hatte, kreist es derzeit in einer Warteschleife. Die Kommune will nun erst einmal einen Kriterienkatalog für ein Standortkonzept „Wind“ aufstellen lassen und hat den entsprechenden Auftrag an das Planungsbüro NWP in Oldenburg vergeben. „Die Umsetzung wird etwa drei Monate dauern.Danach greifen wir das Thema wieder auf“, erklärt Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns auf Nachfrage unserer Zeitung. Somit könnte dieser Punkt im Herbst erneut den Weg in die politischen Beratungen finden. Eine Prioritätenliste mit geeigneten Flächen soll anschließend in das „Regionale Raumordnungsprogramm“ RROP des Landkreises Oldenburg überführt werden.

Potenzielle Projektentwickler halten die Füße still

Dementsprechend halten derzeit auch potenzielle Projektentwickler die Füße still. „Es wäre unseriös von uns, jetzt schon über potenzielle Standorte zu sprechen“, berichtet Tristan Lübben, einer der beiden Geschäftsführer der Firma „VR Energieprojekte Wildeshauser Geest“. Zunächst müssten die Gemeinde und der Landkreis Oldenburg geeignete Flächen festlegen. Zudem müssten sie nun die neuen Vorgaben des Landes Niedersachsen zum schnelleren Ausbau von Windenergieanlagen in ihren weiteren Planungen berücksichtigen. Die Landesregierung hatte Ende Mai in einem Gesetzentwurf das Flächenziel von 2,2 auf 2,7 Prozent erhöht. In den einzelnen Gemeinden könne es allerdings unterschiedliche Anteile geben.

Idee für ein interkommunales Windanlagenprojekt

Vor gut zwei Monaten hatte die „VR Energieprojekte“ schon die Idee eines interkommunalen Windanlagenprojektes der Gemeinden Dötlingen und Hatten ins Gespräch gebracht. Ins Auge gefasst hatte die Firma Standorte im Bereich Ostrittrum/Sandhatten sowie Rhade/Nuttel. An den betreffenden Orten sei zumindest genügend Platz, um ein solches Projekt zu planen, erklärte der zweite Geschäftsführer des Wildeshauser Projektentwicklers, Hermann Raschen, im April. Er verdeutlichte allerdings auch, dass die Planungshoheit in den Händen der Kommune liege.

Entscheidungsgewalt hat der Landkreis Oldenburg

Die Entscheidungsgewalt habe der Landkreis Oldenburg, stellt die Kommune nun klar. Dieser müsse aufgrund der Bundesgesetzgebung Windpotenzialflächen über sein RROP ausweisen. Dementsprechend will sich Dötlingen auf die Standortanalyse für geeignete Windenergieflächen konzentrieren. „Der Landkreis hat signalisiert, die von den Gemeinden vorgeschlagenen Flächen im RROP zu übernehmen“, hatte Oltmanns vor kurzem aus der Sitzung des Verwaltungsausschusses berichtet. Somit bleibe den Kommunen zumindest eine gewisse Einflussnahme in der Planung erhalten. Keine Rolle spiele dabei die neue Zielvorgabe des Landes. „Unsere Analyse soll unabhängig davon hervorbringen, welche Flächen in der Gemeinde Dötlingen überhaupt geeignet sind“, verdeutlicht die Verwaltungschefin.