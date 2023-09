Windkraft beschäftigt die Bürger in Dötlingen

Von: Leif Rullhusen

Gut besucht: Rund 80 Interessierte nahmen an der Versammlung der Gemeinde im Sitzungssaal des Rathauses am Dienstagabend teil. © Leif Rullhusen

Mit einem weiten Spektrum an Themen beschäftigte sich die erste allgemeine Einwohnerversammlung der Gemeinde Dötlingen. Im Mittelpunkt stand die Windkraft.

Neerstedt – Gelungene Premiere: Rund 80 Bürger beteiligten sich am Dienstagabend an der ersten Einwohnerversammlung der Gemeinde Dötlingen ohne konkreten Anlass. Die Stuhlreihen im Sitzungssaal des Rathauses waren bis auf den letzten Platz gefüllt.

Auch inhaltlich überzeugte das neue Format. Zwei Stunden lang tauschten sich die Einwohner sachlich und intensiv mit Vertretern der Gemeindeverwaltung und der Politik aus. „Ich bin sehr erfreut, dass so viele Menschen gekommen sind“, erklärte Bürgermeisterin Antje Oltmanns, die zugleich die Moderation übernahm, zur Begrüßung. Es sei bewusst keine Tagesordnung aufgestellt worden, um einen uneingeschränkten Austausch zu gewährleisten.

Bürger haben Angst vor zusätzlichem Lärm

Entsprechend breit war das Spektrum an Themen gefächert. Wenig überraschend nahm aufgrund der aktuellen Entwicklung die Windkraft sehr großen Raum ein. Vor dem Hintergrund des in Glane neu gebauten Windparks fürchten viele Einwohner den Lärm, den zusätzliche Anlagen im Betrieb verursachen. „Wir sehen und wir spüren sie. Wenn es aus Westen weht, bekommen wir die Windschläge aus Glane deutlich mit“, berichtete der Dötlinger Carlo Beeskow. Die Gemeinde müsse deshalb rechtzeitig prüfen, wo welche Windanlagen hingesetzt werden und welche Auswirkungen diese auf das Dorf hätten. Als „sehr laut“ bezeichnete Katrin Klemm die Anlagen. „Haben wir Bürger die Möglichkeit, den Lauf einzuschränken?“, fragte die Dötlingerin. Marianne Bernhard-Beeskow, ebenfalls aus dem Künstlerdorf, forderte, dass die Gemeinde Druck ausübe, um die nächtliche Befeuerung der Anlagen dahingehend einzuschränken, dass sie nur blinken, wenn sich ein Flugzeug nähere. „Das Licht lockt Insekten an und die wiederum Fledermäuse, die dann in die Rotoren geraten können“, erklärte die Nabu-Sprecherin. Grundsätzlich sei der Bau von Windrädern für Naturschützer immer eine Zwickmühle. „Meistens geht bei dem Thema der Artenschutz den Bach runter“, sagte Bernhard-Beeskow. Jens Schachtschneider aus Neerstedt wünscht sich, dass die Gemeinde den Bau im Konsens mit allen Betroffenen regelt. Dazu zähle unter anderem eine Bürgerbeteiligung an den Anlagen.

Grenzen bei der Lärmemission

„Dötlingen liegt schallschutzmäßig ungünstig“, bestätigte Bauamtsleiter Uwe Kläner die Erfahrungen der Dötlinger mit dem neuen Windpark in Glane. Der Bau und der Betrieb der Anlagen sei genehmigt, dennoch gebe es Grenzen bei der Lärmemission. „Es kann hier noch eine Nachjustierung geben“, erläuterte Kläner. Das könne allerdings dauern. Die entsprechenden Messungen im Windpark Haidhäuser hätten sich über zwei Jahre hingezogen. Zum Stand der Planungen von neuen Anlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Dötlingen äußerte sich die Bürgermeisterin. Der Landkreis würde gegenwärtig einen Raumordnungsplan aufstellen, in dem Windpotenzialflächen ausgewiesen würden. „Wir müssen auf jeden Fall etwas machen. Wie viel wissen wir erst nach der Festlegung“, sagte Oltmanns. Die stände kurz vor dem Abschluss. Für den 7. Oktober sei eine Informationsveranstaltung des Landkreises geplant.

Verkehr und dessen Infrastruktur als weiteres großes Thema

Der Verkehr und dessen Infrastruktur waren ebenfalls ein großes Thema. Zum Stand bezüglich des geplanten Radweges entlang des Stedinger Weges zwischen Iserloy und Brettorf erklärte die Bürgermeisterin, dass man 2024/25 „in die Planung“ gehen werde. Entsprechende Fördermittel seien schon beantragt. Maria Hollmann aus Dötlingen regte an, in den Ortschaften Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit einzuführen. „Das machen andere auch, sogar große Städte“, erklärte sie. „Wir haben zahlreiche Tempo-30-Zonen und in Wohngebieten sogar verkehrsberuhigte Bereiche“, erwiderte Kläner. Die Ortsdurchfahrten seien Kreis- oder Landesstraßen. „Da haben wir als Kommune nichts zu melden“, so der Bauamtsleiter weiter. Ähnlich verhalte es sich im Falle der Buslinie 270 „Huntesprinter“, die ab dem Ende dieses Jahres nicht mehr durch Dötlingen fahren wird. „Hier ist der Landkreis der Entscheidungsträger“, verdeutlichte Oltmanns. Und der habe diese Routenänderung beschlossen.

Auch mit dem Bau von Agri- und Freiflächenfotovoltaik, Extremwettersituationen und Klimaschutz, Kinderbetreuung sowie dem Stand im Bereich der Digitalisierung beschäftigte sich die Fragestunde. Ins Leben gerufen hatten die CDU und die FDP dieses neue Format der Bürgerbeteiligung im Rahmen eines Antrages, dem der Gemeinderat im Dezember vergangenen Jahres denkbar knapp zustimmte. Mit neun zu acht Stimmen setzten sich die beiden Parteien gegen SPD, Grüne und die Bürgermeisterin durch. „Unser Anliegen ist es, Politik transparenter zu gestalten“, begründete der Christdemokrat Markus Knoop den Antrag damals.

Die Dötlinger Bürger sind wenig begeistert vom neuen Windpark in Glane. © Leif Rullhusen