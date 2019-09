Landesstraße 872: SPD will Kreuzungen sicherer machen

Fordern mehr Sicherheit an zwei Kreuzungen an der L 872: Thore Güldner, Ratsherr und Kreistagsabgeordneter, Insa Huck, Rudi Zingler, Ratsherr und SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat und Ute Ziemann (v.l.).

Dötlingen – Die Dötlinger Sozialdemokraten sprechen sich für mehr Sicherheit an den Kreuzungen entlang der Landesstraße 872 in Aschenstedt aus. In zwei Anträgen fordert die SPD-Fraktion im Gemeinderat daher Maßnahmen für eine höhere Sicherheit im Verkehr, heißt es in einem Schreiben der Partei. Dabei haben die Sozialdemokraten zwei Kreuzungen an der Landesstraße 872 im Blick.

In einem Antrag fordert die Partei im Kreuzungsbereich „Aschenstedter Straße (K 237)/ Wildeshauser Straße (L 872)/ Iserloyer Straße (K 237)“ in Aschenstedt eine erneute Prüfung von Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit. Ihre Begründung: In den vergangenen Jahren kam es an der Kreuzung immer wieder zu Verkehrsunfällen. Als Gründe dafür nennen sie unter anderem die Missachtung der geltenden Vorfahrtsregelungen. „Nicht außer Acht zu lassen ist aber auch, dass es keine adäquate Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger oder Radfahrer gibt“, heißt es in dem Schreiben des Aschenstedter Ratsherrn Thore Güldner. „Es kann nicht angehen, dass Kinder auf ihrem Schulweg bei Dunkelheit minutenlang warten müssen, bis sie die Straße queren können. Nicht selten werden dann unter großer Gefahr kleine Lücken genutzt, um die Straße zu überqueren. Gerade zum Schutz unserer kleinsten Mitbürger muss an der Stelle endlich was passieren“, so Güldner. Auch die zu hohen Geschwindigkeiten auf der Landstraße sind den Sozialdemokraten noch immer ein Dorn im Auge. „Viele Autos überschreiten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Wir brauchen Maßnahmen, die dies verhindern. Dabei sollten wir in alle Richtungen denken und uns nicht von vergangenen Denkverboten aufhalten lassen“, sagt Güldner.

Der Antrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit an der Kreuzung K 237/L 872 in Aschenstedt beinhaltet auch konkrete Vorschläge, die bei einer Prüfung mit einfließen sollen. Dabei reichen die Überlegungen unter anderem von neuen Beschilderungen, über Verkehrsinseln, bis hin zu Lösungen durch einen Kreisverkehr. „Wir wissen, dass frühere Pläne für schärfere Geschwindigkeitsbegrenzungen und einen Kreisverkehr aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt wurden. Wir glauben, es ist an der Zeit sich wieder intensiv mit der Aschenstedter Kreuzung auseinanderzusetzen“, berichtet der SPD-Fraktionsvorsitzende Rudi Zingler.

Auch im Kreuzungsbereich der „Hauptstraße (L 872)/Neerstedter Straße (K 237)/Kirchweg“ in Neerstedt sieht die SPD-Fraktion Handlungsbedarf. Dort ereignete sich im August ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Auffassung der Sozialdemokraten sei vor allem die Lage durch verschiedene Breiten der Straßen, die Bebauung und die Irritationen durch das Tageslicht oft unübersichtlich, heißt es in dem Schreiben weiter. Hierbei verweisen sie auch auf die jüngsten Verkehrsunfälle. „Gerade für Ortsunkundige ist die Verkehrsführung nicht immer auf den ersten Blick zu verstehen. Der Radweg inmitten der Verkehrsinsel macht dies nicht einfacher“, meint Zingler. Die Sozialdemokraten zeigten Optionen auf, um die Situation sicherer zu machen. Hierbei bringen sie unter anderem eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder die Verschärfung der Vorfahrtsregelung ins Spiel. „Mit den Anträgen werden sich jetzt die Verwaltung und die politischen Gremien auseinandersetzen müssen. Dabei müssen wir zum Wohle der Bürger an einem Strang ziehen“, betont Güldner abschließend in seinem Schreiben.