„Wilhelmina“ gibt auf

Dötlingen - Von Tamino Büttner. Die Tagesbetreuung „Wilhelmina“ der Ambulanten Pflege Landdienste in Dötlingen hätte in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern können. Soweit sollte es allerdings nicht kommen. Die Einrichtung schloss am 30. April. Um die Situation zu beurteilen, hat der Gemeindeverband der Dötlinger CDU das Gespräch gesucht. „Es treibt mich um, dass wir nun keine Tagespflege mehr in der Gemeinde Dötlingen haben“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Anke Spille. Aktuell werden die Räume von einem Krankenpflege-Student aus dem Kosovo genutzt, der seinen Ferienjob bei den Landdiensten absolviert.

Die Schließung wurde vier Wochen vorher angekündigt. In der Tagesbetreuung konnten bisher bis zu zwölf Menschen pro Tag untergebracht werden. Damit standen 60 Plätze pro Woche zur Verfügung. „Statistisch wären 60 Plätze in der Gemeinde nicht genug“, fasste der Geschäftsführer der Landdienste Michael Jaskulewicz zusammen. Die Menschen kamen neben der Gemeinde Dötlingen auch aus Hatten, Ahlhorn, Ganderkesee, Delmenhorst und Oldenburg. „Im ,besten‘ Jahr 2017 haben wir ,nur‘ einen Verlust von 21 000 Euro gemacht. Im Durchschnitt waren es für die Tagespflege circa 30 000 Euro im Jahr.“ sagte der Geschäftsführer. Fast ausschließlich seien die Verluste durch die Einnahmen aller Fahrtkostenpauschalen abzüglich der Aufwendungen entstanden: „Wenn wir all unsere Grundsätze über den Jordan geschmissen hätten, dann hätten wir gegebenenfalls noch durchgehalten“, resümierte Jaskulewicz.

Dafür hätten allerdings die individuellen Wünsche der Menschen vernachlässigt werden müssen, führte er aus. „In der Pflege geht es ums Geld“, sagte er. Dabei fehlten den Landdiensten nur circa 5,30 Euro pro Fahrt: „Dann wären wir noch hier“, erklärte Jaskulewicz. Eine Übernahme der Kosten durch die Betreuten wäre nicht möglich gewesen.

„Das kann doch nicht wahr sein“, meinte der Vorsitzende des Gemeindeverbandes, Willi Niehoff. „Ist das verhandelbar?“, fragte Beate Wilke zu den Fahrtkostenpauschalen. „Wir in Niedersachsen sind das Schlusslicht bei den Pflegesätzen in der stationären, teilstationären und ambulanten Pflege in Deutschland“, erläuterte Jaskulewicz eindringlich. Die Verhandlungen seien von Vertretern im Bund geführt worden.

„Ich glaube, wir müssen die Pflege auch mal wirtschaftlich sehen. Was macht die Pflege und was kostet sie? Was bringt sie der Gesellschaft? Die Pflege muss sich komplett umorganisieren, da sie sonst gegen die Wand laufen wird“, meinte Glowienka.

Auch wenn der Fachkräftemangel deutlich spürbar ist, sind die Arbeitsbedingungen in der Tagespflege so attraktiv, dass es keine Woche dauerte, bis eine vakante Stelle besetzt war, so Jaskulewicz. „Die Gehälter sind nicht die einzigen Probleme in unserer Branche“, erklärte der Landdienste-Chef. Daneben stellt die Zeitarbeit in der Pflege ein großes Problem dar. Wenn es nach ihm ginge, sollte diese in der Pflege verboten werden, da dadurch zukünftig die gesamte Versorgung in Gefahr geraten könnte. Zusätzlich werden Arbeitskräfte durch augenscheinlich mehr Gehalt abgezogen. Insgesamt waren in der Tagespflege „Wilhelmina“ neun Mitarbeiter beschäftigt, die insgesamt drei Vollzeitstellen dargestellt haben. Bis auf die Leitungsstelle sind alle weiteren acht Mitarbeiter in anderen Bereichen bei den Landdiensten untergekommen. Niehoff fragte, ob die Tagespflege wieder hochgefahren werden könnte. Bei geänderten Rahmenbedingungen wäre dies durchaus möglich, gab Jaskulewicz zu verstehen.

Die genaue Nachnutzung ist noch ungewiss. „Voraussichtlich werden wir die Räume erst einmal für die private Wohnnutzung einsetzen“, sagte der Geschäftsführer. Die Sensibilisierung ist nach Einschätzung aller Diskussionsteilnehmer wichtig. „Wir müssen mehr darüber sprechen“, waren sich die Gesprächsteilnehmer einig.