Wildeshauser Volkshochschule fordert Unterstützung aus Dötlingen

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Das VHS-Angebot im Neerstedter Haus der Generationen wird bislang nur schleppend angenommen. © Leif Rullhusen

Die Wildeshauser Volkshochschule fordert finanzielle Unterstützung von der Gemeinde Dötlingen. Deren Verwaltung lehnt das ab. Nun muss die Politik entscheiden.

Neerstedt/Wildeshausen – Die Wildeshauser Volkshochschule (VHS) will für ihr Angebot zukünftig Geld von der Gemeinde Dötlingen. Der Bildungseinrichtung schwebt ein jährlicher Zuschuss von zunächst 15 000 Euro vor. Eine vor 18 Jahren vertraglich vereinbarte ideelle Unterstützung reicht ihr nicht mehr aus. Die Verwaltung der Kommune lehnt das ab. Das könnte zur Folge haben, dass Dötlinger bald mehr für das Angebot der Wildeshauser VHS zahlen müssen.

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Erziehung am Donnerstag, 8. Juni, muss nun die Politik darüber entscheiden, ob sie dem Verwaltungsausschuss ebenfalls vorschlägt, der VHS eine entsprechende finanzielle Unterstützung zu verweigern. Das Gremium tagt ab 18 Uhr öffentlich im Neerstedter Rathaus.

Nur knapp zehn Prozent aller Kursplätze werden von Dötlingern belegt

Die Bildungseinrichtung hatte im vergangenen Monat einen Antrag auf eine neue vertragliche Vereinbarung für die Bildungsarbeit in der Gemeinde gestellt. Der darin geforderte Betrag soll sich demnach jährlich ab 2025 um 1 000 Euro erhöhen. Zum Vergleich: Die Stadt Wildeshausen beteiligt sich aktuell mit einem jährlichen Zuschuss von 85 000 Euro an der VHS. Allerdings werden auch nur knapp zehn Prozent aller Kursplätze von Dötlingern belegt. Im vergangenen Jahr waren es 627 von 6885.

Ihren Antrag begründet die Wildeshauser Bildungseinrichtung mit wachsenden Kosten. Um qualifizierte Lehrkräfte zu bekommen, müssten höhere Honorare gezahlt werden. Die VHS hält eine Anhebung von mindestens vier auf 25 Euro pro Unterrichtsstunde für erforderlich. In Bremen würden bereits 31 Euro gezahlt. Hinzu kämen steigende Personal- und Energiekosten. Sollten diese Aufwendungen nicht durch Zuschusserhöhungen kompensiert werden, müssten die Teilnahmegebühren deutlich steigen. Das widerspreche ihrem Auftrag, „Bildung für Alle“ anzubieten, argumentiert die VHS. Außerdem würden die Angebote im Haus der Generationen in Neerstedt einen erhöhten Planungs- und Verwaltungsaufwand verursachen. Die VHS will dort vermehrt Kurse anbieten sowie eine Beratungs- beziehungsweise Außenstelle einrichten.

Bürgermeisterin stellt zu gegebener Zeit weitere Gespräche in Aussicht

Sie könne das Begehren der Volkshochschule grundsätzlich nachvollziehen, teilt Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns in der Sitzungsvorlage für den Ausschuss mit. Allerdings könne sie dieses zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterstützen. Eine Außenstelle habe die VHS in Neerstedt bislang nicht eingerichtet und aufgrund der schleppenden Nachfrage sei dort nur einer von fünf Kursen zustande gekommen.

Erst nach Einrichtung einer solchen Stelle mit entsprechenden Fortbildungsangeboten und Kursen in der Gemeinde könnten laut Beschlussvorschlag der Verwaltung zu gegebener Zeit weitere Gespräche hinsichtlich einer möglichen finanziellen Unterstützung geführt werden.

Zustimmung der Politik ist wahrscheinlich

Die Verwaltungschefin befürchtet zudem, dass weitere Begehrlichkeiten in Nachbarkommunen geweckt werden könnten, zum Beispiel in Bezug auf Kostenbeteiligungen an Schwimmbädern oder Büchereien. Des Weiteren würden die Dötlinger auch regelmäßig Fortbildungsangebote anderer Bildungsträger in Anspruch nehmen.

Eine Zustimmung der Politik zum Verwaltungsvorschlag ist wahrscheinlich. Erst im November vergangenen Jahres hatte die Kommune die Kooperation mit der Wildeshauser Freiwilligenagentur „mischMIT!“ beendet, um jährlich 3 000 Euro einzusparen. Für den Vorschlag der Verwaltung, die Zusammenarbeit zu beenden, stimmten CDU, FDP und Grüne. Lediglich die SPD votierte dagegen.

Wie die VHS im Fall einer Ablehnung reagieren wird, steht indes noch nicht fest. „Grundsätzlich wollen wir in der Gemeinde auch dann ein Weiterbildungsangebot vorhalten“, erklärt die stellvertretende VHS-Leiterin Antina Hädicke auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir könnten aber die Kursbeiträge für Teilnehmer aus Dötlingen erhöhen. Das ist bislang aber nur eine Idee“, sagt sie. Zunächst werde die VHS die Entscheidung des Verwaltungsausschusses abwarten.