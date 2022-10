Als das Hockensberger Bier verboten war

Streit um Gerstensaft zwischen Hockensberg und Wildeshausen im Siebenjährigen Krieg

+ © dpa Vor einem Vierteljahrtausend wurde in der heutigen Gemeinde Dötlingen noch Bier gebraut. © dpa

Kurioser Streit: Vor rund 260 Jahren wehrten sich Wildeshauser Bierbrauer gegen die Einfuhr von Gerstensaft aus dem benachbarten Hockensberg. Erst das königliche Amt konnte schlichten.

Hockensberg/Wildeshausen – Es gab Zeiten, in denen in Hockensberg Bier gebraut wurde. Das Getränk löste sogar einen Handelskonflikt mit der benachbarten Stadt Wildeshausen aus. Auf eine kuriose Geschichte über einen Bierkrieg während des Siebenjährigen Krieges ist der Heimatforscher und Lokalhistoriker Dirk Faß aus Sage-Hast gestoßen. Im 18. Jahrhundert, als einzelne Städte und Gemeinden in Deutschland noch untereinander Zölle und Einfuhrbeschränkungen erhoben, eskalierte ein Streit über den Export von Gerstensaft.

Wildeshauser Brauer fürchteten um ihre wirtschaftliche Existenz

Faß berichtet anhand von Informationen aus dem Buch „Wittkinds Heimat“ des Schriftstellers Fritz Strahlmann über den Bierkrieg: Auslöser war ein Schreiben am 13. Juni 1759 an den Bürgermeister und den Rat der Stadt Wildeshausen. Darin teilte das für die herrschaftlichen Rechte zuständige Amt mit, die Brauer in Wildeshausen würden sich darüber beklagen, „dass ,Hockensberger Bier‘ zur Stadt gebracht und besagte Brauer dadurch in ihrer Nahrung sehr beeinträchtigt würden“. Mit anderen Worten: Sie fürchteten um ihre wirtschaftliche Existenz. Aus diesem Grund sollte in Wildeshausen die Verfügung erlassen werden, „dass keine Bürger Hockensberger und anderes ausländisches Bier, so ihnen gebracht würde, annehmen dürften. Mit der Ausnahme, wenn nicht vom Amtmann eine Bescheinigung ausgestellt wurde, dass von dem eingeführten Bier bereits die Akzise bezahlt sei“. Akzise war zu jener Zeit ein Binnenzoll, der auf Verbrauchsgüter erhoben wurde. Dem für die Finanzverwaltung zuständigen Amtmann war aber vor allem die Akzise wichtig. Er kannte allerdings das Temperament der Wildeshauser Brauer nicht. Die wollten sich die nahe Konkurrenz trotz des erhobenen Zolls nicht gefallen lassen und versuchten, sie durch einen regelrechten Streik zu verhindern: Kurzerhand stellten sie das Bierbrauen ein. Damit waren aber weder der Bürgermeister, noch der Rat der Stadt einverstanden. Eindringlich wiesen sie das Amt darauf hin, „wie sehr notwendig es sei, die Stadt mit Bier zu versorgen“. Schon aus dem Grunde, damit man bei Truppendurchmärschen, die Wildeshausen in jener Zeit häufig erlebte, „nicht verlegen sei“, und zum anderen, damit das leidige Branntweintrinken dadurch „moderiert“ werde.

Das königliche Amt wurde eingeschaltet

Daraufhin luden der Bürgermeister und der Rat sämtliche Brauer in das Rathaus mit der dringenden Empfehlung ein, sie möchten doch wieder Bier brauen. Das königliche Amt wurde eingeschaltet. Es versicherte daraufhin, „dass kein Bier mehr von dem Hockensberger und von den benachbarten Dänischen eingelassen werden soll“. Ausschließlich die Wildeshauser Brauer sollten sich verpflichten, „die Stadt mit gutem Bier und mit der gehörigen Qualität zu versorgen“. Bevor diese ihren Streik beendeten, forderten sie noch ein komplettes Importverbot für den konkurrierenden Gerstensaft aus dem benachbarten Hockensberg.

Heute kann das Hockensberger Bier den Wildeshausern nicht mehr das Geschäft verderben, weil auf beiden Seiten mittlerweile keines mehr gebraut wird. Inzwischen könnten innerhalb der Europäischen Union allerdings auch keine Zölle mehr erhoben werden.