Genossenschaft muss schnell zuschlagen

Dötlingen - Mit dem Kauf des beplanten Grundstücks kann die Genossenschaft „Wi helpt di – Wohnen“ nun den nächsten Schritt zur Realisierung ihrer engagierten Baupläne machen. Mittlerweile wurde eine kooperative Bank gefunden, die das Projekt finanzieren wird.

Für den Kauf des Grundstücks am Dötlinger Goldbergsweg müssen allerdings kurzfristig die finanziellen Mittel als Genossenschaftsanteile zusammengelegt werden. Die Kaufoption für das Areal besteht nur noch bis Mitte März. Das bedeutet, dass jeder der bislang engagiert in der Genossenschaft mitgearbeitet oder sich kontinuierlich über das Projekt informiert hat, nun auch Farbe bekennen muss, heißt es in einer Pressemitteilung der Genossenschaft.

Halbe Million Euro für ersten Schritt notwendig

Alle Projektinteressierten sollten jetzt Kontakt zur Genossenschaft aufnehmen und ihre finanzielle Beteiligung sowie den Wunsch nach einem Erstbezug äußern. Etwa eine halbe Million Euro muss in diesem ersten Schritt zur tatsächlichen Realisierung eingesammelt werden. Ehrgeizig in Anbetracht des Zeitlimits.

Mit einer detaillierten Präsentation hatte Almut Wardin Genossen und Interessierte über die Randbedingungen, unter denen das Projekt von „Wi helpt di – Wohnen“ umzusetzen ist, informiert. Sie ist Projektbegleiterin verschiedener genossenschaftlicher Wohnideen im ländlichen Raum und berichtete sowohl über realisierte Projekte als auch über die wirtschaftlichen Voraussetzungen, um die Projektidee zu einer realisierbaren Gesamtkonzeption zu führen.

Alt und jung sollen gemeinsam wohnen können

Die Besonderheit des Vorhabens liegt nicht nur in der Architektur, sondern in der Möglichkeit eines gemeinschaftlichen Miteinanders. Die Wohnungen werden so gebaut, dass ältere Menschen dort weiterhin leben können, wenn ihre Mobilität eingeschränkt ist. Die Wohnungen sind aber auch für junge Menschen vorgesehen, die gerne in einer Gemeinschaft leben möchten. Insofern richtet sich das Bauprojekt an alle, die ihren Wohnraum reduzieren wollen oder einfach in der Dorfgemeinschaft bleiben möchten.

Neben der Kaltmiete von 7,80 Euro pro Quadratmeter sind Genossenschaftsanteile entsprechend der gewünschten Quadratmeterzahl zu erwerben. Diese finanziellen Mittel müssen allerdings nicht zwingend liquide vorhanden sein. Auch Lebensversicherungen und Immobilien können dafür genutzt werden.

Für Interessenten hält „Wi helpt di – Wohnen“ ein Exposé sowie Informationen über die notwendigen Mittel und deren Bereitstellung vor. Erhältlich sind die Unterlagen bei Ina Schäfer von der Gemeinde Dötlingen unter Tel. 04432/950141 oder per E-Mail an ina.schaefer@doetlingen.de.