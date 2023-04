Wie eine Personenwaage in XXL

Von: Leif Rullhusen

Mega-Gewicht: Der schwere Lastwagen wird als Eichfahrzeug eingesetzt. © Leif Rullhusen

Alle drei Jahre kommt die Fahrzeugwaage im Neerstedter Entsorgungszentrum auf den Prüfstand. Wenn alles richtig funktioniert, gibt es vom Eichamt eine neue Plakette.

Neerstedt – Die Massen, mit denen Hendrik Deters am Montag und Dienstag im Neerstedter Entsorgungszentrum hantiert, haben es in sich. Ein einziges Gewicht bringt 500 Kilo auf die Waage, ein Stahlkorb mit vier Exemplaren satte zweieinhalb Tonnen. Mit einem Gabelstapler platziert der Mitarbeiter der Firma „Waagen Damaschke“ aus Rastede die Stahlklötze auf der großen Betonfläche einer der beiden Fahrzeugwaagen. In dem kleinen Gebäude daneben sitzen Spezialisten des Oldenburger Eichamtes an ihren Notebooks und kontrollieren die Messergebnisse. Turnusgemäß überprüft die Behörde die beiden Einrichtungen. Jede kann Gewichte bis zu 60 Tonnen wiegen.

Wie eine Hauptuntersuchung beim Auto

Diese Prozedur ist alle drei Jahre erforderlich. „Die Waagen müssen innerhalb gesetzlich vorgeschriebener Fehlergrenzen arbeiten, um vom Eichamt eine Kontrollplakette zu erhalten, ähnlich wie die Hauptuntersuchung beim Auto“, erklärt Uwe Dölemeyer, Ingenieur beim Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft des Landkreises. Das werde im Rahmen mehrerer Prüfungen kontrolliert. Zwei Tage nehmen die umfangreichen Messarbeiten für die beiden Waagen im Entsorgungszentrum in Anspruch.

Lastwagen als zusätzliches Gewicht

„Die Anlage funktioniert im Prinzip wie die Personenwaage im Badezimmer zu Hause“, verdeutlicht der Ingenieur. Über vier Druckstempel misst sie das Gewicht. Diese müssen entsprechend gewartet und gegebenenfalls kalibriert werden. „Bei der Prüfung darf die Abweichung maximal zehn Kilo betragen“, informiert Deters. Und zwar unabhängig davon, welcher der vier Stempel wie stark belastet wird. „Schließlich steht ein Fahrzeug auch nicht immer genau mittig auf der Platte“, ergänzt Dölemeyer. Um das zu überprüfen, stellt Damaschke-Mitarbeiter Deters die insgesamt 20 Tonnen immer wieder in unterschiedlichen Positionen auf die Betonfläche. Ein Lastwagen als Eichfahrzeug dient als weiteres Gewicht. Der blaue dreiachsige Koloss bringt zusammen mit dem Gabelstapler und den Gewichtskörben die für die Messung erforderlichen 40 Tonnen auf die Waage.

Fachleute sind bei Beanstandungen gleich vor Ort

Am Dienstag passt alles. „Bisher sind die Eichbeamten zufrieden. Es gab noch keine Fehler“, sagt Dölemeyer. Sollten doch einmal Beanstandungen auftauchen, sind mit der Wartungsfirma aus Rastede immer gleich Fachleute vor Ort, die Reparaturen erledigen können. „Seit 1988 haben wir im Landkreis Oldenburg Fahrzeugwaagen im Einsatz. Die Messeinrichtung in Neerstedt gibt es seit dem Jahr 2000. Noch nie hatten wir Beanstandungen“, berichtet Dölemeyer.

Rückstau wird aufmerksam beobachtet

Entsprechend entspannt sind die Beteiligten. Einzig die sich aufgrund der Wartungs- und Abnahmearbeiten vor der Einfahrt bildende Fahrzeugschlange beobachten die Mitarbeiter aufmerksam. „Wenn der Rückstau bis auf die Hauptstraße reicht, könnte es gefährlich werden. Deshalb weisen wir im Vorfeld immer auf die Arbeiten hin“, so der Ingenieur. Schließlich kann der Verkehr in diesem Zeitraum nur wechselseitig abgewickelt werden, da immer eine der beiden Waagen gesperrt ist.

Jeder Korb mit vier Gewichten wiegt zweieinhalb Tonnen. © Leif Rullhusen

Hendrik Deters platziert Gewichte. © Leif Rullhusen