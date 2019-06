Wetter contra Sportsgeist

Sommerhitze macht dem Familientag des TV Neerstedt zu schaffen

+ Bewegung macht Spaß und begeistert: Die Akrobatikgruppe „Unique“ mit ihrer Nummer „Afrika“ (links). Auch die kleinen TVN-„Turn-Tiger“ zeigten ihr Können. Fotos: Franitza

Neerstedt – Grips, Geschicklichkeit und Gemeinsinn waren am Sonntag beim ersten Familienfest des TV Neerstedt (TVN) auf dem örtlichen Sportplatz gefragt – doch die Veranstaltung fiel zum Bedauern der Ausrichter, die sich sichtliche Mühe bei der Ausgestaltung der Parcours gegeben hatten, teilweise der Sommerhitze zum Opfer: Ein „Spiel“ohne Grenzen wartete auf die Familienteams, die um Punkte spielen konnten, um am Ende Preise einzuheimsen. So konnten die Gewinner 100 Euro für die Familienkasse mit nach Hause nehmen, dazu einen Gutschein über ein Abendessen für sechs Personen. 25 Preispakete gab es zu gewinnen, 15 Familien hatten sich im Vorfeld angemeldet – nur eine hatte sich bis zum Mittag an die Aufgaben gemacht. 15 ganz unterschiedliche Stationen standen zur Auswahl.