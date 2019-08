Wer werkelt da im Wald?

Ein gemeinsames Projekt, Naturfeeling sowie handwerkliches und kreatives Arbeiten – das sind die Bausteine des einwöchigen „talentCAMPus“, der derzeit im Dötlinger Wald über die Bühne geht. 13 Kinder und Jugendliche sind dabei.

VON TANJA SCHNEIDER

Dötlingen – Nanu, was dringen da für Geräusche aus dem Dötlinger Wald an der Hunte? Ein Hämmern ist klar zu identifizieren. Da ist aber noch etwas. Es klingt nach Schleifarbeiten. Der Lärmpegel steigt mit jedem Schritt. Bei der Hütte des Polizeisportvereines angekommen, ist die Quelle schnell ausgemacht. Handwerker sind hier nicht im Gange. Stattdessen fällt der Blick auf eine Gruppe Kinder, die teils hoch konzentriert Holz bearbeiten – mit Bandschleifer und Co. „Es gab natürlich vorher eine Einweisung für den Umgang mit den Werkzeugen“, erklärt Heike Agresti, die gerade aus der Hütte kommt.

Gemeinsam mit Volker Wessels leitet sie den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten „talentCAMPus“ der Volkshochschule Wildeshausen. Das Angebot hat sich in den Oster- und Herbstferien in Dötlingen bereits etabliert, nun soll es auch im Sommer für eine erlebnisreiche Woche sorgen. Unter dem Motto „Fühler, Farbe, Freudentanz“ dreht sich alles um die schützenswerte Insektenwelt.

Mit dabei sind 13 Kinder und Jugendliche aus Wildeshausen, Dötlingen sowie weiteren Orten des Landkreises. Von Montag bis Freitag befassen sie sich täglich von 9 bis 16.30 Uhr mit Bienen, Schmetterlingen und weiteren Flugkünstlern. Im Fokus steht der Bau eines ganz individuellen Insektenhotels. Für dieses schleifen einige Teilnehmer gerade eifrig die Grundpfosten. Andere sammeln Material zum Füllen des Domizils. „Wir haben gemeinsam überlegt, was wir brauchen und uns dann auf die Suche gemacht“, berichtet Agresti. Zapfen, Heu und sogar Bambus, den scheinbar jemand im Wald entsorgt hatte, trug die Gruppe zusammen. „Der Bambus ist super, da krabbeln Wildbienen gerne rein“, so Agresti. Ein Imker hatte zuvor Tipps gegeben, welches Material was für Tiere anlockt. „Ohrenkneifer stehen zum Beispiel auf Stroh, deshalb verzichten wir darauf.“ Gesetzt sind hingegen Totholz und Steine. Letztere möchten die Teilnehmer während eines kleinen, erfrischenden Bades in der Hunte suchen.

Das Insektenhotel möchte die Gruppe nach seiner Fertigstellung im Dötlinger Bauerngarten errichten. „Ende der Woche“, ruft Agresti über den Lärm des Bandschleifers hinweg. Während die einen arbeiten, gönnen sich andere gerade eine kleine Pause oder nutzen die Zeit zum Zeichnen. Louisa hat sich an einen Zitronenfalter gewagt. In blassem Gelb hat sie das Weibchen gemalt, nun greift sie zu einem kräftigeren Gelb. „Für das Männchen“, erklärt sie. Agresti blickt derweil auf die Uhr. Die Mittagszeit nähert sich – und damit knurrende Mägen. Gegessen wird stets gemeinsam. „Heute gibt es Hühnerfrikassee mit Reis“, verrät sie.