Wenn es in der Schulaula schneit

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Der Winter ist fast vorbei, und es gab noch immer keinen Schnee. Das änderte sich am Freitagvormittag in der Schulaula. Bereits zum 25. Mal führten dort die Eltern der Neerstedter Kita- und Grundschulkinder ein Faschingstheaterstück auf. Diesmal hatten sie das Märchen „Frau Holle“ der Brüder Grimm einstudiert.

Die Rolle der Goldmarie übernahm Katharina Münch. Als Pechmarie überzeugte Imke Lilkendey. Die faule Tochter, für die Arbeit ein Schimpfwort ist, brachte sie mit ihrer Mimik und Gestik nahezu perfekt auf die Bühne. „Das Schönste im Leben ist doch schlafen“, verkündete sie, während ihre Stiefschwester Essen kochte, Feuer machte und Wolle spann.

Die Geschichte ist bekannt: Die Spindel fällt in den Brunnen, die Goldmarie hinterher. Sie landet bei Frau Holle (Frauke Kasper) und ist dieser eine große Hilfe. Unter anderem schüttelt sie regelmäßig die Kissen aus und sorgt so für Schnee auf Erden. Die Eltern hatten hierfür extra einen Fensterrahmen auf der Bühne installiert. Die Wattebäusche fielen direkt vor die Füße der jungen Zuschauer.

Als Marie aufgrund von Heimweh wieder nach Hause möchte, belohnt Frau Holle sie mit Gold. Das will die faule Schwester auch. Doch sie ist Frau Holle eher Last als Hilfe. Und als sie eine Belohnung fordert, hat die alte Frau genug. Statt Gold regnet es Pech. „Dieses wollte sich einfach nicht abwaschen lassen und blieb ein Leben lang an ihr haften“, verkündete Madlen Bandy, die als Sprecherin fungierte. Vom Publikum gab es viel Applaus und eine Blume für alle Mitwirkenden. Für die Musik sorgte Sandra Steenken, für das Licht Andrea Menkens und für den Vorhang Stephanie Röper sowie Nicole Winter. Birte Bokeloh spielte die Mutter, Dörte Einemann den Baum, der geschüttelt werden will, Anja von Deetzen ein Kind und Caroline Grezsik den Backofen. Alle zusammen hatten die detailreiche Kulisse gestaltet.

Statt wie früher über mehrere Wochen hatten die Mütter diesmal nur eine Woche lang, dafür aber intensiv geprobt. Trotzdem oder gerade deshalb saßen Text und Positionen. „Wer im kommenden Jahr mitwirken möchte, kann sich gerne melden“, warb Sandra Burmeister, Leiterin der Kita „Unterm Regenbogen“, für eine Verstärkung der Gruppe. Die Mädchen und Jungen der Einrichtung hatten am Freitag zunächst Fasching mit Kinderdisco und Büfett gefeiert, ehe es für die Prinzessinnen, Spiderman und Co. in die Aula ging. Dort hatten vorher schon die Neerstedter Schüler das Stück verfolgt. Am kommenden Freitag führen es die Eltern ebenfalls zweimal auf – zunächst für die Kita- und Grundschulkinder aus Dötlingen sowie Brettorf und anschließend für Senioren aus der Gemeinde.