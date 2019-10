Wenn der Schauspieler zum Autor wird

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Die Vorbereitungen auf eine neue Theatersaison beginnen bei jeder Speelkoppel mit der Auswahl des Stückes. Es muss zum Ensemble passen und sollte je nach gewünschtem Genre spannend oder lustig sein. Meistens lesen die Regisseure mehrere Drehbücher, bis sie fündig werden. Eine besondere Komödie bekam diesmal Gunda Evers, Regisseurin der Speelkoppel des Bürger- und Heimatvereins Dötlingen, vorgelegt. Sie heißt „Twee sünd een to veel“ und stammt aus der Feder von Jürgen Ströde. Der Wardenburger stieß 2016 als Schauspieler zum Ensemble dazu und hat mit dem plattdeutschen Vierakter sein erstes Theaterstück geschrieben.

Dass es am Samstag, 9. November, ab 18 Uhr im Landhotel Dötlingen uraufgeführt wird, liege aber nicht daran, dass Ströde als Speelkoppelmitglied Vorzug vor anderen Autoren erhalten hätte. „Das Stück ist einfach gut“, finden Evers und der Rest des Teams. Mit dem Gedanken, eine eigene Komödie zu verfassen, spielte Ströde schon länger. Im Herbst 2017 machte er sich ans Werk, schloss es aber nicht ab. „Nach einer Pause fing ich dann vor etwa einem Jahr wieder mit dem Schreiben an“, berichtet er. Die Grundidee stamme aus einer US-Comedy-Serie: Womanizer lebt aus Überzeugung alleine und will sich nicht binden, dann steht der von seiner Frau verlassene Bruder vor der Tür. Die dann folgenden Geschehnisse entspringen aber Strödes Gedanken.

Der Wardenburger schlüpft dabei selbst in die Rolle des Womanizers Karsten Petersen. Der Schriftsteller ist seit Jahren überzeugter Single und lebt mit seiner Haushälterin Anna Frahm (Edith Bruns) in einer Villa. Sein Bruder Albert (Ingo Melle) ist alles andere als ein Frauenversteher. Als seine Liebste ihn vor die Tür setzt, nimmt Karsten ihn auf. Das Zusammenleben wird allerdings – insbesondere durch die Pedanterie von Albert – zu einer Zerreißprobe. Auf die Straße setzen möchte der Schriftsteller seinen Bruder aber nicht. Die einzige Lösung: Er muss freiwillig ausziehen, und deshalb soll eine Frau her. Gemeinsam verfassen die beiden Männer eine Kontaktanzeige. Da Haushälterin Anna gleichzeitig in Karstens Namen eine Stellenanzeige für eine Assistentin aufgibt, ergeben sich zwangsläufig Verwechslungen.

Die Bewerberinnen Karin Lobeck, Gesa Frost und Lola verkörpern Ingrid Blohm, Susanne Schüler und Imke Schulte-Brod, die nach einer etwa fünfjährigen Pause wieder mit an Bord ist. Als Magda und Harm Petersen stehen außerdem noch Erika Schulte und Helmut Petermann auf der Bühne. Letzterer bereits in der 20. Saison.

Ende Juli hat die Gruppe mit den Proben begonnen. Mit dem näherrückenden Premieren-Termin häufen sich die Übungsabende. Dreimal die Woche kommt das Ensemble inzwischen im Landhotel zusammen. Dort steht längst das Bühnenbild. Die Zuschauer erhalten Einblick in das Wohnzimmer von Karsten Petersen. Für Bühnenbild und Maske zeichnet Imke Evers verantwortlich, für Werbung und die Programme Marius Schulte. Zusammen mit Melle übernimmt er auch die Beleuchtung. Viel zu tun hat momentan noch die Topustersche Jutta Rüdebusch, die bei Texthängern eingreift. Und auch Regisseurin Evers muss noch regelmäßig Anweisungen geben – mal an Melle alias Albert, der gerade zu weit am Rand steht, mal an Schüler alias „Bewerberin“ Gesa Frost, die vergessen hat, die Handtasche mit dem gleich benötigten Pfefferspray mit auf die Bühne zu nehmen. „Aber es wird“, ist Evers zuversichtlich.

Ströde fühlt sich während der Proben übrigens ausschließlich als Schauspieler und nicht mehr als Autor. Diese Funktion übernehme nun das gesamte Ensemble. „Wir sind eine kreative Truppe, ergänzen und modifizieren“, sagt er. Das sei bei den vorangegangenen Stücken ebenfalls so gewesen. „Wir sind keine Gruppe, die die Texte eins zu eins übernimmt“, erzählt der Wardenburger. Deshalb sei er auch gar nicht sauer, wenn mal einer seiner Sätze gestrichen und durch einen anderen ersetzt werde. „Die Komödie entwickelt sich eben und wird zum Leben erweckt“, berichtet er.

Das Ergebnis ist in elf Vorführungen im gesamten Landkreis Oldenburg zu sehen. Für den Premierenabend in Dötlingen übernimmt die Feuerwehr wie gewohnt den Vorverkauf. Die Brandschützer gehen innerhalb des Löschbezirks von Haus zu Haus und bieten Karten an. Zudem gibt es Tickets an der Abendkasse.

Die elf Auftritte im Überblick:

. Samstag, 9. November, ab 18 Uhr im Landhotel Dötlingen, Karten gibt es bei der Feuerwehr Dötlingen.

. Sonntag, 17. November, ab 15 Uhr in der Gaststätte „Zum Deutschen Hause“ in Kirchhatten, Karten können bei Eckhard Schnitker unter Telefon 04482/322 bestellt werden.

. Donnerstag, 5. Dezember, ab 20.30 Uhr im Vielstedter Bauernhaus (Telefon: 04408/369).

. Freitag, 6. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Ganderkesee, Vorverkauf läuft über das Haus Müller unter Telefon 04222/806550.

. Freitag, 10. Januar, ab 20 Uhr sowie Sonntag, 12. und 19. Januar, jeweils ab 15 Uhr, im Theater „Neerstedter Bühne“, Karten sind unter Telefon 04432/1604 oder per E-Mail an info@neerstedter-buehne.de erhältlich.

. Sonntag, 26. Januar, ab 15 Uhr im Gasthof Dahms in Littel, Tickets gibt es telefonisch unter 04407/357.

. Sonntag, 2. und 9. Februar, ab 15 Uhr im Landhotel Dötlingen. Karten können Interessierte bei Regisseurin Gunda Evers unter der Telefonnummer 04433/350 reservieren.

. Sonntag, 16. Februar, ab 15 Uhr im Dingstedter Krug in Dingstede, Karten gibt es bei Hildburg Peters unter Telefon 04482/8608.