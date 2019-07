Wenn „Ohrensessel XL“ musiziert

Ostrittrum – Mit einem Ohrensessel verbinden die meisten Menschen ein gemütliches Sitzmöbel. Die Besucher des Hofs Schweers in Ostrittrum lernen am Sonntag, 11. August, einen ganz anderen Aspekt kennen. Denn die Band, die dort ab 18 Uhr im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals auftritt, heißt „Ohrensessel XL“. Die vier Musiker kommen mit einem umfangreichen Repertoire aus Pop, Jazz und Singer-Songwriter-Stücken.

Der Hof Schweers ist bereits zum 15. Mal Schauplatz eines Gartenkultur-Musikfestival-Konzertes. „Von Klassik über Gospel bis hin zu Plattdeutsch und Alphörnern war hier eigentlich schon alles zu hören“, erinnern sich die Gastgeberinnen Gitte und Monika Grashorn. Die Gruppen haben sie in den vergangenen Jahren stets selbst ausgewählt. Dies gilt auch für „Ohrensessel“.

Dahinter verbergen sich Stefan Decker (Gitarre, Gesang) und Marc Steenken (Piano, Gesang), die weniger Wert auf Technik und Ausstattung legen. Unter dem Motto „Back to the roots“ kommt es ihnen darauf an, am Instrument und in verschiedenen Stilrichtungen zu überzeugen – „unplugged and handmade“, heißt es in der Ankündigung. „Mit ihrer Musik definieren sie die Szenerie eines chilligen Sommerabends ebenso wie den erdigen Unterhaltungsabend, der nach etwas vordergründiger Tatkraft verlangt.“

„Die zwei Musiker haben hier im vergangenen Jahr bei einer Privatfeier gespielt“, verrät Gitte Grashorn. Beiderseits gab es Interesse, auch ein Konzert des Gartenkultur-Musikfestivals zu gestalten. Und bei diesem kommen Decker und Steenken mit Verstärkung – also als „Ohrensessel XL“. Lutz Fischer (Saxofon, Querflöte, Gesang) sowie Peter Bussmeier (Schlagzeug) unterstützen die Band. „Die vier haben viele Ideen und Musik im Blut und begeistern durch ihre gesangliche Fähigkeiten“, heißt es.

Bei schönem Wetter geht das Konzert draußen über die Bühne. Bei Regen wird es in die Scheune verlegt. Neben Musik gibt es Getränke und Snacks. Karten zum Preis von zwölf, ermäßigt acht Euro, sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen, dem Hof Schweers (www.hof-schweers.de) sowie an der Abendkasse erhältlich. ts