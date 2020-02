Wenn Natur, Mensch und Tier verschmelzen

+ Galeristin Heike Wendeln präsentiert im Heuerhaus 35 Werke des Osnabrückers Sebastian Osterhaus. Foto: Schneider

Dötlingen – Sebastian Osterhaus malt die Welt, so wie er sie wahrnimmt. Die Verbindung zwischen Mensch, Tier und Natur ist sein zentrales Thema. Sowohl in seinen Ölbildern als auch in seinen Zeichnungen verschmelzen sie häufig, „fließen ineinander“, sagt Heike Wendeln. Derzeit präsentiert sie 35 teils großformatige Werke des Osnabrücker Künstlers in der Dötlinger Galerie im Heuerhaus. Für Sonntag, 16. Februar, 15 Uhr, ist die offizielle Eröffnung der Ausstellung geplant, die den Titel „Lichtpunkte“ trägt und bis zum 5. April zu sehen ist.