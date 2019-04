Wenn Island in Neerstedt punktet

Grundschüler stehen bei zweitägiger Mini-Handball-WM auf dem Spielfeld

+ Als Nationalmannschaften liefen am Freitag die Dritt- und Viertklässler bei der Mini-Handball-WM auf – inklusive Fans. Fotos: Schneider

Neerstedt – „Vorwärts, Island, vorwärts!“, treiben die Fans an Spielfeld zwei ihre Mannschaft voran. Während die „Isländer“ geradewegs auf das „kroatische“ Tor zusteuern, kämpft Team „Russland“ auf Spielfeld eins gegen die „Polen“, die ebenfalls lauthals angefeuert werden. Nicht nur wegen der Fangesänge und des gelegentlichen Pfeifens der Schiedsrichter herrscht am Freitag in der Neerstedter Sporthalle ein immenser Geräuschpegel. Ursache dafür sind sämtliche Dritt- und Viertklässler aus der Gemeinde Dötlingen, die sich im Rahmen der Mini-Handball-Meisterschaft zwischen den Toren, auf der Tribüne sowie dem Bewegungsparcours tummeln. Letzterer steht bei allen, die gerade nicht mit ihrem Team auflaufen müssen, hoch im Kurs.