Wenn Gräben zu reißenden Flüssen werden

Bauausschuss befasst sich mit Situation am Kirchweg in Neerstedt

+ Das Regenwasserbecken des Baugebietes „Ramshorn“ konnte die Wassermassen am 28. August 2019 nicht mehr auffangen. Es lief über. Foto: Schneider

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Es war am 28. August 2019. Innerhalb von 45 Minuten kamen in mehreren Orten der Gemeinde Dötlingen zwischen 50 und 90 Liter Niederschlag runter. Straßen verwandelten sich in Bäche, zahlreiche Keller liefen voll. Besonders schlimm traf es die Anwohner am nördlichen Kirchweg in Neerstedt, deren Grundstücke etwas tiefer liegen als die benachbarten Areale. Bei Starkregen sind sie bereits Kummer gewohnt.