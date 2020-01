Wenn ein Fischotter in der Falle sitzt

Der Biber scheint sich an der Hunte wohlzufühlen: Sowohl im Bereich Dötlingen (l.) als auch in Ostrittrum (zweites Bild v.l.) finden sich deutliche Spuren, die Naturschützer fotografiert haben. Zudem wurde ein Fischerotter (unten) gesichtet. Besorgt ist der Nabu, dass Biber und Fischotter in die Nutria-Fallen gelangen könnten. Fotos: Nabu/Zerhusen

An der Hunte in der Gemeinde Dötlingen fühlen sich zahlreiche Tiere wohl. Zur Freude vieler sind der geschützte Biber und der Fischotter wieder da. Aber auch das zu den invasiven Arten zählende Nutria buddelt dort – und wird bejagt. Das birgt Konfliktpotenzial.

VON TANJA SCHNEIDER

Ostrittrum – Die Meldungen über gesichtete Biber und Fischotter in der Hunte bei Dötlingen und Ostrittrum häufen sich – und damit auch die Freude darüber, dass die beiden geschützten Tierarten hier scheinbar wieder ansässig sind. „Ich habe einen Biber sichten und filmen können. Es war ein sehr schönes Erlebnis“, ist in den sozialen Netzwerken ebenso zu lesen wie der zu Wochenbeginn erfolgte Eintrag „Die Renaturierung der Hunte wird langsam, konnte heute zwei Fischotter sehen, die sich gekabbelt haben“.

Auch die Nabu-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen ist froh darüber, dass sich Fischotter und Biber wieder wohl in der Hunte fühlen. „Geht man im Bereich Ostrittrum spazieren, kann man alle paar Meter Spuren von Bibern sehen. Sie haben schon einige Bäume gefällt“, berichtet Nabu-Mitglied Willy Zerhusen. Die typischen Biberrutschen ins Wasser seien ebenfalls zu finden.

Im Zuge seiner Tierbeobachtungen hat Zerhusen aber auch beunruhigende Entdeckungen gemacht: Sie betreffen die Fallen, die für die erforderliche Bejagung der invasiven Nutrias aufgestellt wurden. „Vor gut zwei Wochen habe ich drei Modelle gesehen – eine Rohr- und eine Drahtfalle bei Ostrittrum nahe der Stelle, wo mein Sohn vor wenigen Tagen Fischotter fotografiert hat“, erzählt er. „Und ein Stück weiter in Richtung Oelmühle eine große Kastenfalle. Sie stand genau auf dem Sattel einer Biberrutsche, war aber am Sonntag verschwunden.“

Da Nutrias durchaus Schäden anrichten und mit ihrer Graberei den Hochwasserschutz gefährden, möchte Zerhusen ihre Bejagung gar nicht verurteilen. Das Problem sei vielmehr das Wie. Fischotter und Biber könnten in die Drahtkäfige gelangen und sich bei Befreiungsversuchen an den Stäben die Zähne ausbeißen, bemängelt er.

Mit der Thematik befasst sich auch der Landkreis Oldenburg. „Gerade Fischotter haben ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Gehen sie in die Falle, würden sie sehr lange versuchen, sich zu befreien“, informiert Umweltdezernentin Eva-Maria Langfermann. Die Tiere würden zwar von den Jägern wieder freigelassen, könnten aber so verletzt sein, dass sie nicht mehr fressen können. In Naturschutzgebieten seien Drahtkäfige am Gewässerlauf deshalb ausgeschlossen. „Der Landkreis hat den Jägern dort Rohrfallen zur Verfügung gestellt“, sagt Langfermann.

Landkreis lässt Vorkommen ermitteln

Der Bereich, in dem Zerhusen Biber, Fischotter und Käfige gesehen hat, liegt allerdings ein Stück außerhalb des Naturschutzgebietes „Mittlere Hunte“, das sich von der Einmündung des Rittrumer Mühlbachs in Ostrittrum in nördliche Richtung erstreckt. „Und dort können wir momentan keine Einschränkungen machen“, berichtet Langfermann. Die Betonung liegt allerdings auf momentan. Denn derzeit läuft nach Angaben der Umweltdezernentin eine Kartierung. Sie soll dem Landkreis einen konkreten Überblick über die Fischotter- und Bibervorkommen verschaffen. Denn nur in Bereichen, in denen die geschützten Tiere nachgewiesen sind, könnte der Landkreis Drahtkäfige untersagen.