Wenn Bilder sogar trommeln können - Acrylbilder mit Sound 

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Die besten Ideen kommen Wolfgang Rohenkohl in der Badewanne, zum Beispiel für Bilder mit Sound. Ansonsten setzt der Vossberger Künstler auf kräftige Farben und Details. Die Werke sind nun erstmals in Dötlingen zu sehen.

Kaum hat Gerti Essing von der Dötlingen Stiftung auf die untere, linke Bildecke gedrückt, erklingen die Trommler der Wildeshauser Schützengilde. Das Acrylbild mit Sound stammt vom Vossberger Wolfgang Rohenkohl, der unter dem Titel „Moderner Realismus“ die erste Ausstellung des Jahres 2019 in der Dötlinger Müller-vom-Siel-Kate gestaltet. Zur Vernissage am Sonntag, 10. Februar, ab 11.30 Uhr ist nicht nur der Künstler anwesend, sondern auch Sänger und Gitarrist Thomas Schlegel. Er spielt Werke deutscher Liedermacher, darunter „Über den Wolken“ von Reinhard Mey. „Passend zu einem der Bilder an der Wand“, erklärt Essing und deutet auf ein Flugzeug in den Wolken.

Ob Flieger, Gildefestausmarsch oder herbstliches Laub - Rohenkohl malt alles, „was schön ist oder zu dem ich einen Bezug habe“. Die Ausstellungsbesucher können deshalb neben Porträts von Menschen und Tieren auch maritime Arbeiten, Eindrücke von der hiesigen Natur, beispielsweise von der Flachsbäke, sowie Großstadtansichten entdecken. „City Traffic“ heißt ein Bild, das eine US-amerikanische Metropole zeigt. „Wegen der Yellow Cabs könnte es New York sein - muss es aber nicht“, sagt Rohenkohl, dessen Bilder manchmal nur an die Realität angelehnt sind. Auch abstrakte Experimente gibt es. „Ab und zu überkommt es mich, aber abstrakte Malerei ist nicht meins“, sagt er.

Wenn der gebürtige Wildeshauser zum Pinsel greift, taucht er regelrecht in die Szenerie ein. Er möchte Stimmung erzeugen - mit Farbspielen, Leuchtkraft und Details, auf die er großen Wert legt. Rohenkohl liebt die Herausforderung, Gesichter und Momente genauestens wiederzugeben. „Ein Foto kann dies oft nicht leisten“, ist Rohenkohl überzeugt. Seinen Hang zur detaillierten Darstellung führt er auf seine einstige jahrelange Tätigkeit als Airbrusher zurück, bei der er in vielen einzelnen Schritten das Motiv auf Kotflügel, Motorhauben und Co. aufgetragen hat. Zwei Bilder aus dieser Zeit ergänzen die Ausstellung, die ansonsten aktuelle Acrylwerke beinhaltet. „Viele befinden sich in Privatbesitz“, verrät Rohenkohl. Es habe deshalb ein wenig gedauert, ausreichend Arbeiten für die Schau zusammenzutragen.

Rohenkohl, der schon als Sechsjähriger mit dem Malen begonnen hat, zeigt seine Arbeiten erstmals im Golddorf. Im vergangenen Jahr hatte er sich mit einem Bild an der Wildeshauser Kunstmeile beteiligt. So war Thea Freiberg von der Dötlingen Stiftung aufmerksam geworden. „Und wenn wir schon einen solchen Künstler in der Gemeinde haben, ist es doch schön, wenn er auch hier ausstellt“, findet sie. Bei der Kunstmeile hatte Rohenkohl den Wildeshauser Bahnhof um 1900 präsentiert, der nun auch in der Müller-vom-Siel-Kate hängt. „Für das Bild habe ich sehr viel recherchiert“, erinnert sich der Vossberger. So sei er während des Malens stutzig geworden und habe sich gefragt, welche Farbe wohl die Briefkästen in dieser Zeit hatten. Schließlich sollte einer am Gebäude hängen. „Gelb waren sie damals nicht, sondern preußisch-blau“, weiß er inzwischen. Auch die Baureihe der Lokomotive brachte er in Erfahrung. „Bis heute habe ich aber nicht herausgefunden, welche Figur auf dem Erker zur Stadtseite hin zu sehen war.“ Geschichten wie diese hat Rohenkohl zu vielen Arbeiten zu erzählen - auch zu den Gildetrommlern.

Das Bild ist ein Geschenk für die Schützengilde, „in der ich selbstverständlich auch Mitglied bin“. Der Vossberger wollte aber gerne eine Besonderheit einbringen. „Einen Gag“, sagt er. Da ihm, wie er verrät, die tollsten Eingebungen in der Badewanne kommen, muss er wohl dort die Idee für das Werk mit Sound gehabt haben. „Das Bild sieht doch aus, als könnte man die Trommler hören, warum also nicht diesen Gedanken fortführen“, meint er. Und in der Tat: Wer die untere Bildecke antippt und die Augen schließt, ist plötzlich auf dem Gildefest - mitten im Winter in der Dötlinger Kate.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist bis zum 10. März immer sonnabends von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.