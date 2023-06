Wenig Chancen für Tempo-30-Initiative in der Gemeinde Dötlingen

Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ in Ratssitzung

+ © Leif Rullhusen Am Dorfring in Dötlingen gilt bereits Tempo 30. © Leif Rullhusen

Die Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ setzt sich für mehr Kompetenzen der Kommunen im Straßenverkehr ein. Die Gemeinde Dötlingen will sich ihr nicht anschließen.

Neerstedt – Bremen, Oldenburg und sogar Berlin sind dabei. Die Gemeinden Hude, Stuhr und Syke ebenfalls. Insgesamt beteiligen sich mittlerweile 811 Städte und Kommunen an der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“. Ginge es nach den Grünen, würde die Gemeinde Dötlingen demnächst ebenfalls dazugehören. Die Chancen dafür stehen allerdings relativ schlecht. Im April folgte der Ausschuss für Infrastruktur und Energie mit äußerst knapper Mehrheit dem Verwaltungsvorschlag, den entsprechenden Antrag der Partei abzulehnen. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat nun in seiner morgigen Sitzung ab 18 Uhr im Neerstedter Rathaus.

Vor zwei Jahren gegründet

Die vor zwei Jahren gegründete Initiative setzt sich dafür ein, dass Städte und Kommunen selbst darüber entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeiten angeordnet werden. Insbesondere sollen Gemeinden Tempo 30 innerorts als Höchstgeschwindigkeit dort festlegen können, wo sie es für notwendig halten. Bisher bestimme mit der Straßenverkehrsordnung ein Bundesgesetz, dass diese Geschwindigkeit nur bei konkreten Gefährdungen zum Beispiel vor sozialen Einrichtungen wie Kitas und Schulen angeordnet werden könne. „Wir sehen Tempo 30 für den Kraftfahrzeugverkehr auch auf Hauptverkehrsstraßen als integrierten Bestandteil eines nachhaltigen gesamtstädtischen Mobilitätskonzepts und einer Strategie zur Aufwertung der öffentlichen Räume“, begründet die Initiative ihr Anliegen.

Bundesgesetze mit zu engen Grenzen

„Immer wieder wurden in Dötlingen Forderungen seitens der Bürger, aber auch aus Politik und Verwaltung nach Tempo 30 auf diversen Gemeindestraßen laut“, erklärte die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen, Gabriele Roggenthien, in dem Antrag ihrer Partei. Aufgrund der viel zu engen Grenzen durch Bundesgesetze könnten diese Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht umgesetzt werden.

Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns sieht diesbezüglich keinen Handlungsbedarf. In den Hauptorten seien schon zahlreiche Tempo-30-Zonen sowie verkehrsberuhigte Bereiche ausgewiesen, erklärte sie in der Verwaltungsvorlage. Bei Neubaugebieten würde sich die Gemeinde zudem mit den Anliegern diesbezüglich abstimmen. Und auf den Durchgangsstraßen entscheide die Verkehrsbehörde des Landkreises. Somit sei ein Anschluss an die Initiative nicht erforderlich, ist Oltmanns überzeugt.

Kommune könnte auch weiterhin nur über Gemeindestraßen bestimmen

Im Rahmen der Ausschusssitzung ergänzte Bauamtsleiter Uwe Kläner, dass im Falle einer Gesetzesänderung die Kommune auch weiterhin nur über Gemeindestraßen bestimmen dürfte. Kreis- und Landesstraßen wie unter anderem die Hauptstraße in Neerstedt, die Uhlhorner Straße in Brettorf und der Goldbergsweg sowie der Dorfring in Dötlingen wären damit weiterhin von der Selbstbestimmung ausgeschlossen.