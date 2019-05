Weitere Glutnester im Sperrmüll

Reibungswärme ist Ursache für Großbrand in Neerstedt-Wehe

+ Die Feuerwehr Neerstedt musste am Mittwochabend erneut bei der Müllumschlagstation löschen. Foto: Feuerwehr Neerstedt

Neerstedt – Reibungswärme ist laut Polizei für den Großbrand auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebes im Neerstedter Ortsteil Wehe ursächlich. Sie sei bei der Volumenreduzierung des Sperrmülls in einer Presse entstanden. Kleine Partikel hätten sich entzündet, heißt es in einer Mitteilung. Bis 4 Uhr morgens waren die Einsatzkräfte am Mittwoch mit dem Löschen des Feuers beschäftigt gewesen (wir berichteten).