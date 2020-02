Warum Rapunzel einen neuen Kopf kriegt

Ostrittrum - Von Tanja Schneider. Nein, das gerade gelieferte Paket kann Tanja Riesmeier vom Wild- und Freizeitpark Ostrittrum nicht ungeöffnet in der Werkstatt stehen lassen. „Ich bin zu gespannt“, sagt sie, schnappt sich ein Messer und schneidet das Klebeband durch. Sie wühlt sich durch jede Menge Verpackungsmaterial und zieht plötzlich einen Kopf aus dem Karton. „Tata!“, ruft sie. Schon ein bisschen gruselig – vor allem der Ausdruck des modellierten und gemalten Gesichts. „Die bisherigen Räuber in unserem Märchenwald sehen einfach zu nett und hübsch aus. Die brauchen neue Köpfe“, erklärt Riesmeier. Bis Samstag, 9 Uhr, hat sie Zeit, sie zu montieren. Dann startet der Park in die Saison – mit überarbeiteten Märchen, zwei neuen Bewohnern, ausgetauschten Hinweistafeln, zusätzlichen Spielgeräten und einem anderen Kassensystem.

Mehr als 500 Tiere leben in dem Park

Letzteres hat Riesmeier über die Wintermonate viel Arbeit beschert. „Denn ich muss sämtliche Artikel einpflegen“, berichtet sie. Mit den sieben neuen Kassen komme der Park der Bonpflicht, aber auch dem Wunsch der Gäste nach Kartenzahlung nach. Ab einem Einkaufswert von fünf Euro ist diese künftig möglich. Zudem bringe das System organisatorische Vorteile. „Im Gastronomiebereich kommt der Bon automatisch in der Küche raus. Die Kassenkraft muss also nicht mehr nach hinten laufen“, so Riesmeier. Die Gäste könnten sich aber auch selbst verpflegen. Picknicken sei erlaubt, das Grillen seit 2019 nicht mehr. „Das ist uns einfach zu gefährlich geworden“, erklärt die Ostrittrumerin. Allein der Gedanke daran, dass es im Park brennen könnte und nicht alle Tiere in Sicherheit gebracht werden können, mache ihr zu schaffen. „Das wäre das Schlimmste für uns“, sagt sie.

Auf dem 18 Hektar großen Gelände leben mehr als 500 Tiere – von unterschiedlichen Vögeln über Kängurus und Fischottern bis hin zu Affen und Luchsen. Im Januar sind zwei neue Bewohner hinzugekommen: die Poitou-Esel Jolie und Junis. Das Gut Sannum, eine Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen in der Gemeinde Großenkneten, hat sie dem Park überlassen. „Sie wollten für die Stuten gerne ein neues Zuhause, das nicht so weit weg ist – damit die Bewohner die Esel noch besuchen können“, erzählt Riesmeier. „Ich musste auch versprechen, dass wir uns gut um sie kümmern.“

Ein paar Tierbabys sind schon da

Junis und Jolie werden im Mai ein Jahr alt, sind fast so groß wie Pferde und handzahm. Streicheleinheiten fordern sie von jedem ein, der sich ihnen nähert. Erwartungsvoll strecken sie einem ihre Köpfe entgegen. Das Fell fühlt sich zottelig, aber gleichzeitig weich an. Es ist eher braun statt grau – anders als das der Hausesel, die ein paar Meter weiter wohnen. „Deren Stuten haben schon alle dicke Bäuche“, hofft Riesmeier auf Nachwuchs. Auch Junis und Jolie habe der Hengst schöne Augen gemacht. „Er ist hier richtig hin- und herstolziert“, erinnert sich Riesmeier. Hoffnungen machen brauche er sich aber nicht. Die Eselrassen sollen schließlich nicht vermischt werden.

Beschilderung komplett ausgetauscht

Nachwuchs gibt es in Ostrittrum bislang nur bei den Schafen, Minischweinen und Ziegen. „Letztere kamen schon über Weihnachten zur Welt“, erzählt die Ostrittrumerin. Um die Besucher künftig noch besser über die Tiere sowie besondere Pflanzen zu informieren, tauschen die Mitarbeiter derzeit die Beschilderung aus. Mehr als 40 neue Tafeln sind es laut Riesmeier. Die Parkrallye für unterschiedliche Altersklassen werde dementsprechend angepasst und stehe als Download auf der Homepage bereit. Zu den außergewöhnlichen Pflanzen zählen auch die neu gesetzten alten Apfelbaumsorten vor dem Eselgehege. Der Aschenstedter Gärtnermeister Olaf Schachtschneider hat sie besorgt und zudem wieder neue Beete gepflanzt. „Die kommen bei den Besucher immer gut an“, berichtet Riesmeier während eines Spaziergangs durch den Park. Immer wieder verweist sie auf kleine Neuerungen wie die zwei Kletterpferde beim Parkeingang oder die beiden zusätzlichen Spielgeräte für kleinere Kinder auf dem großen Spielplatz beim Tretbootsee. Um die lange Strecke in Höhe des Heimatmuseums, wo viele Großeltern gerne mal länger stehen blieben, auch für den Nachwuchs interessant zu gestalten, hat die Familie Riesmeier vier Motoriklerntafeln anbringen lassen.

Stürme behindern Ausbesserungen im Märchenwald

Zum Pflichtprogramm gehören in den Wintermonaten auch stets Ausbesserungen im Märchenwald. Kostüme müssen ersetzt, Perücken ausgetauscht werden. Manch eine Figur erhält neue Wimpern, für andere gibt es neue Köpfe. Neben den Räubern trifft dies auf Rapunzel zu. Diese sei – wie Riesmeier berichtet – schon jahrelang „gemobbt“ und als hässliche Prinzessin bezeichnet worden. „Nun waren auch die Eichhörnchen dran, haben Ohr und Nase angenagt“, sagt sie. Noch liegt ihr neuer Kopf zusammen mit den Räuber-Häuptern im Paket. Das soll sich bald ändern.

Ebenso wenig vorzeigbar ist derzeit Rapunzels Prinz. Er hängt nackt am Turm. „Ich kann ihn leider nicht einkleiden, sondern muss ihn aufwendig einnähen – von der Leiter aus“, erklärt Riesmeier. Auch für Max und Moritz müsse sie auf ein Dach klettern. Bei kräftigem Wind und Dauerregen zwecklos. „Aufgrund der Stürme bin ich schon etwas im Rückstand“, meint sie. Ob die neue Rotkäppchen-Kulisse vor Samstag noch eingebaut wird? „Ich weiß es nicht“, so Riesmeier. Fertig sei aber schon der Wolf. Er habe ein neues Fell bekommen, weil er in den sozialen Medien durch den Kakao gezogen und immer als Schnauzer bezeichnet worden sei.

Cosplayer kommen wieder

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr gibt es übrigens auch 2020 wieder die „Fantastischen Tage“ im Wild- und Freizeitpark – ein Charity-Event zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe. Es ist für Pfingstsonntag, 31. Mai, und Pfingstmontag, 1. Juni, geplant. Der Verein „Imperathomas“ mit Sitz in Oberhausen kommt dann erneut mit Cosplayern nach Ostrittrum. Vor allem Star-Wars-Fans dürfen sich freuen. 2019 gaben sich Darth Vader, Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi und diverse Stormtrooper die Klinke in die Hand und versprachen: „Wir kommen wieder.“ Aber auch andere Figuren waren mit von der Partie.

Weitere Informationen

Der Wild- und Freizeitpark am Rittrumer Kirchweg in Ostrittrum hat ab dem 29. Februar wieder geöffnet – täglich von 9 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder zwischen drei und 13 Jahren zehn, für Erwachsene zwölf Euro. Details gibt es unter www.freizeitpark-ostrittrum.de.