Warum Hunde effiziente Rettungskräfte sind

Brettorf - Wie verläuft eine Trümmersuche? Wie zeigt ein Rettungshund an, dass er eine verschüttete Person gefunden hat? Und welche technischen Hilfsmittel stehen den Einsatzkräften zur Verfügung? Antworten auf diese Fragen erhielten die Aktiven der Brettorfer Ortswehr nun von Anika Baro und Lars Prößler von der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Lemwerder. Im Rahmen eines Übungsdienstes im Brettorfer Feuerwehrhaus gewährten sie einen Einblick in ihre Tätigkeit, erläuterten die Grundlagen und präsentierten in einem praktischen Teil Auszüge aus den Bereichen Trümmer- und Flächensuche.

Die Arbeit der Staffel ist durch das enge Zusammenspiel zwischen dem Einsatz von Rettungshunden und Ortungstechnik geprägt. Deshalb trägt die Einrichtung auch die Kurzbezeichnung RHOT Lemwerder. Baro gehört dieser seit 2014 an. Die Brettorferin war vom THW Lohne nach Lemwerder gewechselt, nachdem sie den dortigen Rettungshundeführer und Ortsbrandmeister Prößler bei der Hilfsorganisation „@fire“ kennengelernt hatte. Diese kommt in Katastrophengebieten zum Einsatz, zum Beispiel nach Erdbeben wie dem im Jahr 2015 in Nepal. Prößler gehörte damals zu den Rettungskräften in der Krisenregion. Die Brettorferin stand in einer zweiten Gruppe auf Abruf bereit.

Die Trümmersuche ist ein wesentliches Standbein der RHOT. Wie Baro und Prößler erklärten, nehmen die Hunde bei der Suche nach Verschütteten die Witterung einer Person auf und verfolgen diese bis zum stärksten Punkt, den sie dann durch Bellen und Scharren anzeigen. Diese Form der Suche sei besonders anspruchsvoll, da der Rettungshund die verschüttete Person je nach Schadenslage nicht sehe und deshalb keine optische Rückmeldung über seinen Sucherfolg bekomme. „Mit Audiosensoren wird der durch den Hund ermittelte Fundort näher trianguliert“, erfuhren die Brettorfer Brandschützer. In der Regel folge dann die nähere Untersuchung mit einer Endoskopkamera – durch Spalten in den Trümmern. Baro und Prößler demonstrierten in diesem Zusammenhang einige ihrer technischen Hilfsmittel. „Die Teilnehmer zeigten sich beim Selbstversuch in diesem Bereich beeindruckt von der hohen Sensibilität der Ortungstechnik“, berichtet der Pressewart der Ortswehr, Dirk Deeke.

Ein weiteres Einsatzgebiet der RHOT Lemwerder ist die Flächensuche. Hierbei spüren die Rettungshunde in einem eingegrenzten Areal beispielsweise vermisste Personen auf. Mit den Vierbeinern sei es möglich, große Suchgebiete innerhalb kurzer Zeit systematisch und flächendeckend zu durchkämmen. Auf technischer Ebene könne die Suche unter anderem durch den Einsatz von Drohnen ergänzt werden. Im Rahmen einer Demonstration gewannen die Teilnehmer des Übungsdienstes nähere Einblicke in die Abläufe. „Dabei wurde auch deutlich, wie elementar wichtig das enge Vertrauensverhältnis zwischen Hundeführer und Rettungshund für das Arbeitsergebnis ist“, so Deeke. Die vierbeinigen Einsatzkräfte sind aus diesem Grund im Alltag Familienhunde. Sie durchlaufen eine mehrjährige Ausbildung, an deren Ende eine Prüfung steht. Die Rasse spielt dabei keine Rolle, das Tier sollte aber einen ausgeprägten Suchtrieb mitbringen. Die Rettungshundeführer verfügen zusätzlich über eine feuerwehrtechnische Ausbildung.

In Brettorf waren die Mitglieder der RHOT-Staffel übrigens nicht zum ersten Mal. Bereits im vergangenen Jahr hatte Balo in der Ortschaft den Orientierungsmarsch der Einheit organisiert.

ts/dd