Waldschule nimmt keine Dötlinger mehr auf

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Die Waldschule Hatten in Sandkrug gilt als Vorzeigeeinrichtung beim digitalen Lernen. Ein Grund, weshalb sie auch von immer mehr Kindern aus der Gemeinde Dötlingen, die in die fünfte Klasse und damit auf eine weiterführende Schule wechseln, angewählt wird. Diese Möglichkeit soll es in diesem Jahr allerdings nicht geben – eine Nachricht, die bei vielen Müttern und Vätern für Enttäuschung, Unverständnis und Unsicherheit sorgt. „Wir haben erst am Montag davon erfahren“, berichtet Bianca Meyer. Die Neerstedterin wollte mit ihrer Tochter nun das dritte Kind auf die Waldschule schicken und ist perplex, dass sie sich jetzt kurzfristig für eine andere Einrichtung entscheiden soll. So wie ihr geht es auch weiteren Eltern und deren Kindern.

Mittlerweile haben sich die Betroffenen zu einer Initiative zusammengefunden. In einer Pressemitteilung äußern sie ihren Unmut und ihre Sorgen. Ihren Angaben nach scheitert die Aufnahme von Fünftklässlern aus der Gemeinde Dötlingen an der Waldschule daran, dass sich die Kommune nicht an den Schulkosten beteiligen will. Dies gehe klar aus einem Schreiben hervor, dass die Waldschule verschickt habe. Anders als Wardenburg habe Dötlingen mit der Gemeinde Hatten keine Vereinbarung hinsichtlich einer Pauschale geschlossen.

Bürgermeister Ralf Spille bestätigt zwar, dass eine entsprechende Vereinbarung Ende März abgelehnt worden sei. Aber: „So einfach, wie es klingt, ist es nicht.“ Ursache sei nicht nur die fehlende zwingende Notwendigkeit gewesen, sondern auch die Kapazitätsgrenze der Waldschule. Diese sei längst erreicht – nicht zuletzt durch den Zulauf an Schülern aus Wardenburg. Bekanntlich ist deshalb auch eine rund 4,5 Millionen Euro teure Erweiterung der Einrichtung geplant (wir berichteten).

Wie Spille mitteilt, sei im Neerstedter Rathaus vor etwa zwei Wochen ein Schreiben der Hatter Verwaltung eingetroffen, in dem über den Aufnahmestopp von Fünftklässlern aus der Gemeinde Dötlingen informiert wurde. Darin heiße es aber auch, dass immer festgestanden habe, dass die Kapazität der Waldschule eine Bedingung für die Aufnahme weiterer Schüler aus anderen Kommunen sei. Die Dötlinger Verwaltung wollte laut Spille mit einem eigenen Schreiben die Leitungen der Grundschulen in Dötlingen und Neerstedt über diesen Umstand informieren. Doch die Waldschule kam ihr zuvor und schickte eine Info raus. „Das ist natürlich äußerst unglücklich gelaufen“, sagt Spille.

Verwaltung verweist auf andere Oberschulen

Als ebenso unverständlich bezeichnet er angesichts des Platzproblemes „Werbeveranstaltungen“ der Waldschule. Nach Angaben der Elterninitiative war die vierte Klasse der Grundschule Neerstedt Ende Februar zum Schnuppern an die Oberschule gefahren. Ein Besuch der weiterführenden Schulen in Wildeshausen, Ganderkesee, Harpstedt und Wardenburg habe nicht stattgefunden. Und aufgrund der Corona-Pandemie bestehe derzeit auch nicht die Möglichkeit, sich eine andere Einrichtung anzusehen. Vor diesem Hintergrund macht die Initiative deutlich: „Keine betroffene Familie in der Gemeinde Dötlingen ist bereit, das Kind in einer unbekannten Schule anzumelden.“

Dötlingen hält bereits seit Mitte der 1970er-Jahre keine weiterführende Schule mehr vor. Die Kinder pendeln meist nach Wildeshausen, wo es neben einem Gymnasium auch eine Haupt- und eine Realschule gibt. Für die beiden Letzteren zahlt die Kommune eine jährliche Zuweisung in Höhe von 48 000 Euro an die Stadt Wildeshausen. Die Oberschule in Sandkrug besuchten nach Auskunft von Spille im Februar 26 Mädchen und Jungen aus der Gemeinde Dötlingen. Weitere Kinder steuern die Oberschulen in Harpstedt und Bookholzberg an, mit denen keine Vereinbarungen bestehen. Dötlinger werden dort also gratis beschult.

Für die nun betroffenen Eltern sind diese beiden Einrichtungen aber keine Alternative. „Sie halten bei weitem nicht das Konzept und Know-how der Oberschule Hatten vor, welches ein Hauptpunkt bei der Anwahl ist“, heißt es. Den Eltern und den betroffenen Kindern werde – gerade in dieser Ausnahmezeit – die Möglichkeit genommen, die Wunschschule anzuwählen, schreibt die Initiative weiter. Sie erinnert an den Elternwillen. Bürgermeister Spille verweist allerdings darauf, dass sich dieser auf die Schulform bezieht und nicht auf eine bestimmte Einrichtung. Und Oberschulen, die die Dötlinger aufnehmen, gebe es schließlich.

Eltern sehen Beförderung kritisch

Harpstedt und Bookholzberg sehen die Eltern aber aufgrund der Beförderung kritisch. „Bookholzberg ist morgens nur mit Pkw erreichbar, was für die Schüler eine Beförderung mit einem Taxiunternehmen erforderlich macht. Nachmittags besteht eine Fahrverbindung, bei welcher die Kinder über eine Stunde unterwegs sind, und dabei mehrmaliges Umsteigen erforderlich ist“, teilt die Initiative mit. Harpstedt müsse morgens ebenfalls mit dem Taxi angesteuert werden. Mittags beziehungsweise nachmittags fahre ein Linienbus. Die Waldschule sei in beide Richtungen mit dem Linienbus erreichbar. „Laut dem Landkreis Oldenburg kostet die Beförderung nach Sandkrug je Schüler 61,20 Euro je Monat (Monatskarte der Linienbusse)“, so die Eltern. Die Kosten für die Beförderung nach Harpstedt und zurück mit Achtsitzer-Taxi und Bus würden bei 242,10 Euro pro Schüler und Monat liegen – ein Unterschied von 180,90 Euro. „Somit kostet jedes Kind, das jetzt die Oberschule Harpstedt besucht, 2 170,80 Euro pro Jahr mehr an Fahrkosten“, rechnet die Initiative vor. Das sei dreimal so viel wie die angedachte jährliche Schulkostenpauschale pro Kind.

Die Initiative möchte als Nächstes in einem Gespräch mit dem Bürgermeister ihre Argumente darlegen. Aufgrund der Schulanmeldefristen dränge aber die Zeit.