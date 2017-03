„Wi helpt di“ wählt zwei neue Vorstände

Neerstedt - Von Anja Nosthoff. Der Verein „Wi helpt di“, der vor allem Nachbarschaftshilfe organisiert, aber auch andere Angebote für Senioren bereithält, hat seit Mittwochabend zwei neue Vorsitzende.

Lange Zeit war der Chefposten vakant. Abhilfe sollte eine Satzungsänderung schaffen, die zwei gleichberechtigte Vorsitzende an der Spitze des Vereins ermöglicht. Dem stimmten die 20 anwesenden Mitglieder während der Jahreshauptversammlung im Neerstedter Gemeindezentrum zu und wählten anschließend Hella Einemann-Gräbert und Susanne Jeschke als Vorsitzende. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführerin Claudia Ventker und Kassenwart Holger Spille.

Ältestes Mitglied ist 103 Jahre alt

Mit der Satzungsänderung können auch bis zu fünf Beisitzer berufen werden. Diese Aufgabe übernehmen künftig die bisherige zweite Vorsitzende Wiltrud Buchholz sowie Birgit Schachtschneider, Ute Lange, Anke Fiedler und Ina Schäfer, die bei der Gemeindeverwaltung für den Bereich „Demografischer Wandel“ zuständig ist.

Der Verein zählt 178 Mitglieder, informierte Buchholz während ihres Jahresberichtes. Das älteste ist 103 Jahre alt. Die meisten stammen aus Dötlingen und Neerstedt, doch auch in den anderen Orten wächst die Zahl stetig. Fünf kommen aus Wildeshausen, jeweils ein Mitglied lebt in Wardenburg und sogar Berlin. Die Nachbarschaftshilfe kann aber nur in Anspruch nehmen, wer auch in der Kommune wohnt.

Bundeswettbewerb brachte 10.000 Euro Preisgeld

Buchholz ging auf einige Highlights des vergangenen Jahres ein, darunter den Gewinn des Bundeswettbewerbs „Gesund älter werden in der Kommune – bewegt und mobil“, der ein Preisgeld von 10.000 Euro beinhaltete. Dieses kann nun zielgerecht für Projekte eingesetzt werden. Dötlingen hatte im Wettbewerb mit der Nachbarschaftshilfe, dem Mitfahrer-Angebot „Dötlinger Bank“ sowie dem „Mehrgenerationen-Spielplatz“ geglänzt. „Unter ‚bewegt und mobil‘ muss man eben nicht nur Sportangebote verstehen“, so Schachtschneider. Dass man im Alter das Haus verlassen und soziale Kontakte pflegen kann, gehöre ebenso dazu. Für die Verwendung des Preisgeldes gibt es verschiedene Ideen, informierte Buchholz. Geplant sei eine E-Bike-Schulung und möglicherweise auch die Anschaffung von einem oder zwei E-Bikes zum Verleihen.

2016 hat „Wi helpt di“ auch das Handbuch „Der letzte Weg“ herausgebracht. Darin finden sich nützliche Infos und Formulare rund um die Frage „Was hinterlasse ich wie meinen Angehörigen?“. Die Themen erstrecken sich vom Auffinden wichtiger Dokumente bis zur Gestaltung der Beerdigung. Die „Notfallmappe“ ist schon länger bei „Wi helpt di“ erhältlich.

Lob für die „Alleinkämpferin“ an der Organisationsspitze

Buchholz und Lange organisieren zudem für jeden zweiten Sonntag im Monat einen Spielenachmittag für Senioren und andere im Gemeindezentrum. Beginn ist um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Jeden zweiten Mittwoch im Monat gibt es um 19.30 Uhr die Projektgruppensitzung, zu der alle Interessierten willkommen sind.

Vierteljährlich wird ein Austausch für die ehrenamtlichen Seniorenbegleiter organisiert. 20 Ehrenamtliche sind zurzeit in der Nachbarschaftshilfe aktiv, sieben davon mit Seniorenbegleiter-Ausbildung. Sie unterstützen 27 Klienten, unter denen sich fünf Ehepaare befinden. Buchholz berichtete auch davon, dass an „Wi helpt di“ der Wunsch nach einem Kursus für pflegende Angehörige herangetragen worden sei.

Sie erhielt am Ende der Versammlung ein Dankeschön für die zweieinhalbjährige Vorstandsarbeit, die sie durch den vakanten ersten Vorsitz fast als „Alleinkämpferin“ gemeistert hatte. Schachtscheider überreichte Buchholz dafür als frühlingshaften Gruß eine Lenz-Rose zum Einpflanzen oder für die Fensterbank.