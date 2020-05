Vorbereitungen auf Gastro-Neustart laufen

Dötlingen – Die Nachricht kam für viele Gastronomen unerwartet. Als Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Montag verkündete, dass Restaurants, Gaststätten und Cafés ab kommender Woche unter Auflagen öffnen sollen, atmete Thomas Büning vom Landhotel Dötlingen tief durch. „Nach so vielen Wochen sind wir froh, wenn wir wieder loslegen können“, meint der Gastronom.

Während er sich mit seiner Frau Petra umgehend Gedanken über die Realisierung von Hygiene- und Abstandsregeln machte, blieb Arnd Kläner skeptisch. „Erst einmal abwarten“, lautet die Devise des Kläner-Hof-Chefs angesichts des noch fehlenden Erlasses. Solange er nicht wisse, mit welchen konkreten Auflagen eine Öffnung verbunden ist, breche er nicht in Aktionismus aus. „Wir werden sehen, was uns die Politik und die Dehoga vorgeben“, so Kläner am Mittwoch. Für ihn seien zwei Fragen entscheidend: „A sind die Bedingungen sinnvoll? Und B lohnt sich das Geschäft unter diesen Umständen überhaupt?“ Der Dötlinger nennt ein Beispiel: „Wenn wir jeden Kuchen nur unter einer Glocke servieren dürften, wäre das nicht mehr praktikabel. Mal abgesehen davon, dass wir erst Glocken anschaffen müssten.“ Vermutlich würde es Kläner unter solchen Voraussetzungen bei der bisherigen Öffnung des Bauernladens belassen, in dem Interessierte Kuchen und Kaffee zum Mitnehmen erhalten. Sollten die Bedingungen aber stimmen, „wären wir von Jetzt auf Gleich startklar“, meint er.

Das sieht im Landhotel etwas anders aus. „Wir benötigen schon ein bisschen Vorlauf“, sagt Büning. Der Gastronomiebetrieb wolle mit möglichst minimalem Aufwand wieder hochfahren. Laut den Plänen der Landesregierung soll nur eine maximale Auslastung von 50 Prozent erlaubt sein, Abstandsregeln gelten natürlich weiterhin. „Unser Vorteil ist, dass wir über viel Fläche verfügen und die Gäste auf verschiedene Räume und die große Terrasse verteilen können“, so Büning. Die Tische seien bereits neu angeordnet. Mit Schildern möchte der Betrieb auf Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen hinweisen. Desinfektionspunkte und Wegführungen würden ebenfalls eingerichtet. Schließlich sollen sich die Gäste nach Möglichkeit nicht begegnen. Auch mit dem Gedanken der Reservierungspflicht sowie der Kontaktdatenerfassung freunde sich der Betrieb zwangsläufig schon an.

Zusammen mit dem Koch werde derzeit eine Speisekarte geplant, so Büning. Büfetts seien vorerst tabu. „Wir sind aber froh, wenn wir zumindest noch einen Teil der Spargelsaison mitnehmen können“, sagt er. Serviert werde mit Maske und Handschuhen. Als Öffnungszeiten hat das Landhotel mittags bis 14 Uhr und abends ab 17 Uhr angedacht. „Auf das Kaffeegeschäft werden wir verzichten und stattdessen die Räume komplett durchlüften“, kündigt Büning eine weitere Maßnahme zur Minimierung einer möglichen Ansteckungsgefahr an. Die angekündigte Lockerung gebe zwar eine Perspektive und ein gutes Gefühl, weil man wieder tätig werden könne. „Ich befürchte aber, dass das Geschäft schleppend anläuft und die Gäste zunächst verhalten sind“, so Büning. Deshalb müsse auch das Landhotel schauen, ob sich der Aufwand lohnt.