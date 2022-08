Vom Globetrotter zum Brötchenschmierer: Oliver Stasch engagiert sich ehrenamtlich beim TV Neerstedt

Von: Leif Rullhusen

Zufriedene Gesichter: Frank Bartsch (v.r.), Oliver Stasch, Thorben Kienert und „mischMIT!“-Praktikantin Jazmin Balassa freuen sich über die gut funktionierende Kooperation zwischen Agentur und Sportverein. © Rullhusen, Leif

Der Brettorfer Oliver Stasch hat schon viel von der Welt gesehen. Nun engagiert er sich ehrenamtlich beim TV Neerstedt.

Neerstedt – Oliver Stasch hat einiges erlebt, viele Kulturen kennengelernt und auf fast allen Kontinenten seine Drachen steigen lassen. Nach dem Tiananmen-Massaker in China schlug sich der Brettorfer einen Monat von Peking nach Hongkong durch, suchte anschließend in Australien Opale und arbeitete dort mit jugendlichen Aborigines zusammen.

Nun schmiert der begeisterte Drachenflieger Stasch für den TV Neerstedt (TVN) Brötchen. Seit Kurzem engagiert sich der 59-jährige Nachrichtentechniker, der im Bereich der erneuerbaren Energien sein Geld verdient, ehrenamtlich in dem handballverrückten Sportverein. Vermittelt von der Wildeshauser Freiwilligenagentur „mischMIT!“ arbeitet er im Catering-Team. Bei den Heimspielen der Handballfrauen und -männer versorgt Stasch die Besucher mit belegten Brötchen, Würstchen und Getränken.

„Für mich schließt sich ein Kreis“, erklärt Stasch. „Meine Erlebnisse in China haben meine Motivation gestärkt, mich für andere Menschen zu engagieren.“ Er habe das Land damals nur mithilfe von Einheimischen verlassen können. „Sonst wär ich da nicht lebend herausgekommen“, ist der Brettorfer überzeugt.

Ehrenamtliche Tätigkeiten liegen ihm allerdings auch im Blut. So war sein Vater Hans-Günter unter anderem 30 Jahre lang Vorsitzender des Delmenhorster Fischereivereins.

Stasch-Junior engagierte sich unter anderem in der evangelischen Jugendarbeit sowie im Landesjugendring. In seiner Heimatgemeinde Dötlingen, in die er 1996 mit seiner Frau zog, unterstützte er Schulprojekte und ist in der Ukraine-Hilfe aktiv. Vor zwei Jahren stieß der 59-Jährige beim Einkaufen zufällig auf eine Broschüre der Freiwilligenagentur. Eigentlich reizte ihn die dort angebotene Funkausbildung bei der Feuerwehr. „Für die war ich aber schon zu alt, und der TV Neerstedt brauchte Unterstützung. So bin ich bei dem Sportverein gelandet. Dort hat alles gepasst“, erzählt Stasch zufrieden. Zum einen löste die Corona-Krise dieses Engagement aus und zum anderen die sich nähernde Rente. „Nach zwei Jahren Homeoffice fiel mir die Decke auf den Kopf. Außerdem wollte ich in meinem Ruhestand nicht in ein schwarzes Loch fallen“, sagt Stasch.

Seit vier Jahren kooperieren der TV Neerstedt und die Freiwilligenagentur miteinander. „Das hat sich im Laufe der Jahre sehr gut entwickelt“, berichtet „mischMIT!“-Leiter Thorben Kienert. Und es funktioniert in beide Richtungen. Wenn sich Interessierte bei der Agentur melden, vermittelt diese sie weiter an Vereine oder Verbände. „Genauso wenden wir uns an ,mischMIT!‘, wenn wir jemanden brauchen“, ergänzt der zweite Vorsitzende des TVN, Frank Bartsch. „Für uns ist die Kooperation enorm wichtig.“ Es sei einerseits schwierig, Menschen für ein Ehrenamt zu motivieren. Andererseits wüssten viele auch gar nicht, welche Möglichkeiten es in einem Sportverein überhaupt gebe. „Allein durch die Corona-Maßnahmen sind unzählige neue Aufgaben auf uns zugekommen“, berichtet Bartsch. Das beginne mit dem Erstellen von Hygienekonzepten und reiche bis hin zur Kontrolle von Impfpässen. Auch im Social-Media-Bereich gebe es viele neue Betätigungsfelder. „Deshalb gibt es sicherlich viele Personen, die man für ein Ehrenamt gewinnen könnte“, ist Kienert überzeugt.

Wer Interesse an einer solchen Tätigkeit hat, erreicht die Freiwilligenagentur „mischMIT!“ telefonisch unter 04431/7483475. Weitere Informationen sind zudem online unter www.mischmit.org zu finden.

