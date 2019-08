Vollgelaufene Keller, zerstörte Carports

Dötlingen/Ostrittrum – Land unter in Dötlingen: Das schwere Unwetter am Mittwochabend hat in der Gemeinde nicht unerhebliche Schäden verursacht. Unter anderem standen Teile der Sporthalle an der Karkbäk sowie das Untergeschoss des „Dötlinger Hofes“ unter Wasser. Auch der Tabkenhof, wo zu der Zeit gerade die Theaterveranstaltung der Dötlingen Stiftung lief (siehe unten stehenden Bericht), war betroffen. In Ostrittrum knickten zahlreiche Bäume um und zerstörten Carports sowie Autos.

Die Feuerwehren in der Kommune waren im Dauereinsatz. Wie Pressewart Jannis Wilgen mitteilt, kehrte die Dötlinger Ortsfeuerwehr gegen 20.30 Uhr gerade vom wöchentlichen Übungsdienst zum Feuerwehrhaus zurück, als sich das Unwetter anbahnte. Die Einsatzkräfte hatten gemeinsam mit der Wildeshauser Wehr und deren Drehleiter im Turm der Dötlinger St.-Firminus-Kirche unter Atemschutz den Ernstfall geprobt. „Plötzlich gingen innerhalb kürzester Zeit enorme Wassermassen durch Starkregen und Hagelschauer zu Boden“, berichtet Wilgen. Der erste Hilfeleistungseinsatz ließ nicht lange auf sich warten – und führte die Brandschützer ausgerechnet zum Tabkenhof, wo gerade eine Pause anstand. Vor der Fortsetzung der Aufführung mussten einige Zuschauer erst einmal ihre Autos für die Brandschützer wegfahren.

Bereits während der Anfahrt zum Dorfring liefen weitere Einsatzmeldungen ein, weshalb die Ortswehren Brettorf und Neerstedt alarmiert wurden. „Die überfluteten Straßen im Dötlinger Ortskern machten deutlich, dass dies kein üblicher Regenschauer gewesen sein konnte“, meint Wilgen. Neben dem Keller des Tabkenhofes lief ebenfalls der des „Dötlinger Hofes“ am Dorfring voll. Dort stand das Wasser rund einen Meter hoch. Zudem wurde auch der Festsaal nicht verschont. Die Feuerwehr sorgte aber nicht nur dort mit ihren Tauch- und Fahrzeugpumpen für Entspannung. In der Umgebung waren zahlreiche Untergeschosse und Tiefgaragen betroffen. Daneben versperrten mehrere umgestürzte Bäume Straßen in der Kommune.

„Die hohe Anzahl an Einsatzstellen im Zuständigkeitsbereich der Großleitstelle in Oldenburg machte es erforderlich, mit dem Dötlinger Einsatzleitwagen eine Führungsstelle zur Koordinierung der Feuerwehrleute in der Gemeinde einzurichten“, teilt Wilgen mit. Alle Fahrzeuge der drei Ortswehren rückten aus. „Einige Führungskräfte wurden zur Erkundung eingesetzt, um an gemeldeten Stellen die Lage vor Ort zu beurteilen und zu überprüfen, ob die Dringlichkeit für einen Einsatz gegeben ist“, so der Pressewart.

Insgesamt fielen etwa 30 Einsätze im gesamten Gemeindegebiet an. Die genaue Anzahl steht laut Wilgen derzeit noch nicht abschließend fest. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Gegen 0.30 Uhr waren zunächst die letzten Stellen abgearbeitet.

Am Donnerstag um 8.40 Uhr rückte die Ortswehr Neerstedt dann abermals ins Poggenpohlsmoor aus. Dort waren am Vorabend diverse Bäume umgestürzt und hatten Carports zum Einsturz gebracht sowie Autos unter sich begraben. Die Einsatzkräfte waren jedoch nach einer Lagebeurteilung nicht tätig geworden. „Die dortigen massiven Unwetterschäden müssen durch Fachfirmen beseitigt werden“, so Wilgen.