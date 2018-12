100 Junggebliebene feiern den ersten Advent

Die zwölf Mitglieder des Seniorenarbeitskreises erhielten für ihr solidarisches Engagement eine persönliche Danksagung von Bürgermeister Ralf Spille (Zweiter von links) in Verbindung mit einem kleinen Präsent. Auch Pastorin Susanne Schymanitz (links) richtete ein paar Worte an die rund 100 Anwesenden.

Dötlingen - Von Michael-Maria Meyer. Unter dem Motto „Gemeinsame Sache – Senioren in Dötlingen“ trafen sich am Sonnabend rund 100 Junggebliebene zu einer Adventsfeier im Dötlinger Hof. Neben Kuchen und Kaffee, kam auch der obligatorische Klönschnack nicht zu kurz. Für die musikalische Unterhaltung und die fröhliche Atmosphäre sorgte der Posaunenchor der Kirchengemeinde. Unter Leitung von Christoph Buldt waren weihnachtlich einstimmende Melodien zu hören.

Im weiteren Verlauf ließ Pastorin Susanne Schymanitz das Veranstaltungsjahr 2018 charmant Revue passieren, um anschließend auf den Kalender des kommenden Jahres aufmerksam zu machen. Wieder wird es zwölf kulturelle, kulinarische und informative Treffen geben – beginnend mit dem niederdeutschen Theaterstück „Twee unschüllige Engels“ am 27. Januar in Delmenhorst.

Ein Höhepunkt des Nachmittags war für viele Teilnehmer sicherlich die Ehrung durch Bürgermeister Ralf Spille. Die zwölf Mitglieder des Seniorenarbeitskreises erhielten für ihr solidarisches Engagement eine persönliche Danksagung in Verbindung mit einem kleinen Präsent.

Spille beleuchtet Aufgaben des Jahres

Spille ergriff anschließend das Wort, um aus seiner politischen Sicht die Aufgaben des kommenden Jahres zu beleuchten. Fleißig scheint er 2018 jedenfalls gewesen zu sein: „Dies ist mein 199. Termin, stellte ich am Freitag beim Blick auf meinen Kalender fest. Und 80 Prozent der Termine waren dabei außerhalb des Rathauses. Was kommt 2019 auf uns zu?“ Viel will er realisieren, wenn es die gestiegenen Steuereinnahmen erlauben, die gleichzeitig auch mehr Verantwortung mit sich bringen. Im Zentrum der „schönen Wildeshauser Geest“ wird dem Radfahrleitsystem ein neuer Streckenabschnitt hinzugefügt, der das „Qualitätswandern“ erweitert. Alle drei Kinderkrippen und das Rathaus sollen aus- oder umgebaut werden. Eine steigende Einwohnerzahl sei gleichbedeutend mit einer höheren Geburtenrate und da nun auch die Sprachförderung den Kindergärten obliege, „hat ein Ausbau hohe Relevanz“, so Spille.

Mitte der 1980er-Jahre wurde das Rathaus in Neerstedt zum letzten Mal modernisiert. Mehr Beratungsqualität in diskreter Gesprächsatmosphäre wird das Ziel der geplanten Umbaumaßnahmen sein.

Auch dürfen Brettorf und Dötlingen auf mehr ausgewiesene Bauplätze hoffen, wenn es das „Steuermehreinnahmensäckel“ erlaubt. Denn auch zum 19. Mal in Folge möchte Dötlingen schuldenfrei bleiben. „Wenn das so bleibt, wäre ich sehr froh“, resümierte der Bürgermeister.

„Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine tolle Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. In 364 Tagen gibt es die nächste Adventsfeier in der Gemeinde Dötlingen – seien Sie bitte alle wieder fit und gesund mit dabei“, richtete Spille am Ende seines leidenschaftlichen Vortrages noch ein paar Worte direkt an seine Zuhörer. Großer Applaus war ihm sicher.