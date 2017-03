Volksbank sieht sich weiter gut aufgestellt

Altona - Von Anja Nosthoff. „Bei uns ist die Welt noch recht in Ordnung“, teilte Jürgen Poppe vom Vorstand der Volksbank Wildeshauser Geest am Dienstagabend während der Ortsversammlung für Wildeshausen und Dötlingen in der voll besetzten Scheune des Hotels „Gut Altona“ mit. Das Geldinstitut sei gut aufgestellt. Der Überschuss für 2016 war deutlich höher als im Vorjahr. Die Summe der Sichteinlagen erhöhte sich, und der Kreditzuwachs bewegte sich im Rahmen der Erwartungen. Auf lange Sicht erwarte man im Bankenbereich jedoch gravierende strukturelle Anpassungen, denen auch regional tätige Genossenschaftsbanken ausgesetzt sein werden.

Poppe berichtete, dass sich die Bilanzsumme moderat um 10,9 auf rund 410 Millionen Euro erhöht habe. „Motor der geschäftlichen Entwicklung war wie in den Jahren zuvor das Einlagengeschäft“, so Poppe. Die Sichteinlagen seien in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Vor allem wegen der Negativzinsen seien die Kunden in puncto Anlagen verunsichert. Geld werde lieber in Sichteinlagen zwischengeparkt, statt angelegt. Durch den Zuwachs in diesem Bereich verzeichnet das Einlagengeschäft der Volksbank Wildeshauser Geest ein Plus von insgesamt 10,2 Millionen Euro. „Der Kreditzuwachs bewegte sich in 2016 mit 5,1 Millionen Euro im Rahmen unserer Erwartungen“, so Poppe. Die treibende Kraft bildete dabei der private Wohnungsbau. Aber auch im gewerblichen Bereich seien größere Investitionen getätigt worden.

„Dinge total verkorkst“

Die Ertragslage stehe nicht zuletzt wegen der Zinspolitik der europäischen Zentralbank (EZB) und der kostenintensiven Regulatorik unter Druck. „Für das Geld, das wir bei der EZB haben, müssen wir Negativzinsen zahlen“, informierte Poppe. In dieser Hinsicht seien „die Dinge total verkorkst.“ Man mache mit Liquidität ein Minus. Doch die Volksbank Wildeshauser Geest habe sich im vergangenen Jahr „aus dem Fenster gelehnt“, um trotz der schwierigen Zeiten „zukunftsfähig zu bleiben“. Die Schlüsselgröße dafür sei das Eigenkapital. Für 2017 sei man positiv gestimmt. Auf lange Sicht sei jedoch die bankenpolitische Entwicklung kaum vorhersehbar und von der Politik weltweit abhängig. Sehr kritisch sah Poppe zudem die „überzogene Regulatorik“. Das Vorstandsmitglied berichtete von einem sehr positiven Jahresabschluss. Der Überschuss sei mit 732.000 Euro deutlich höher als im Vorjahr gewesen.

Positiv sah Poppe, dass die Volksbank Wildeshauser Geest weitere Geschäftsfelder erschlossen habe. „Wir sind jetzt im Windenergiebereich tätig“, erklärte er. Prokurist Manfred Sander ging etwas näher auf den Windpark Haidhäuser ein. „Er versorgt 38 000 Haushalte bei 4 000 Kilowattstunden pro Jahr“, sagte er. Laut Prognosen wird er nach 20 Jahren Laufzeit 1,4 Millionen Tonnen weniger Schadstoffe bei der Energiegewinnung ausgestoßen haben als herkömmliche Energielieferanten.

Daneben berichtete Sander von seiner Fortbildung zum Generationenberater und dem entsprechenden Angebot im Hause der Volksbank. Dabei gehe es um die Säulen der persönlichen Vorsorge, zu der unter anderem die Patientenverfügung sowie das Testament gehören.

Für 50-jährige Mitgliedschaft in der Genossenschaft wurden Wilhelm Niggemann, Joseph Köberl, Alfred Hiegemann und Heinz-Georg Köhler geehrt. Für die musikalische Unterhaltung sorgte im Anschluss die Sängerin Neele-Stina Ahlers.