Auto geht in Flammen auf, Radlader brennt

Von: Dierk Rohdenburg, Leif Rullhusen

Teilen

Der Ford brannte völlig aus. © Leif Rullhusen

Aus ungeklärter Ursache geriet am frühen Sonntagmorgen in Neerstedt ein Ford in Brand. In Hude brannte ein Radlader, in Wardenburg wurden Autos aufgebrochen.

Gegen 2.40 Uhr wurde in Neerstedt der Brand eines Autos an der Straße Krusenbusch unweit der Wildeshauser Straße gemeldet. Der Ford Focus älteren Baujahres stand an der Stelle bereits längere Zeit und brannte gänzlich aus, berichtet die Polizei. Die Feuerwehren Neerstedt und Dötlingen waren mit 19 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Dienststelle in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 entgegen.

In Hude brennt ein Radlader

Am Samstag, 9. September, ist es um 12:45 Uhr in Hude an der Bremer Straße zum Brand eines Radladers gekommen. Die Maschine geriet bei der Arbeit in Flammen. Der Nutzer konnte den Radlader noch von einem Feld fahren, um einen Flächenbrand zu verhindern. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, stand dieser bereits in Vollbrand. Brandursächlich ist nach erster Einschätzung ein technischer Defekt, der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Autoaufbrüche in Wardenburg

Am Samstag, 9. September, ist es in der Zeit von 18 bis 21:40 Uhr in Wardenburg zu drei Autoaufbrüchen im Iburgsweg, Molkereiweg und Marschweg gekommen. In allen Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen. Entwendet wurden Geldbörsen. Der Gesamtschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wardenburg unter Telefon 04407/716350 entgegen.

Unfall in Wardenburg

Bei einem Verkehrsunfall bereits am Donnerstag, 7. September, gegen 15:40 Uhr wurde an der Oldenburger Straße in Wardenburg eine Person leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 33-jährige Frau aus Wardenburg mit ihrem Auto die Oldenburger Straße. An der Rot zeigenden Ampel stoppte sie ihren Wagen. Ein 54-jährige Fahrer aus Oldenburg übersah dies und fuhr auf den Wagen der 33-Jährigen auf.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden belaufen sich auf ungefähr 5.000 Euro.