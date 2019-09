Vielseitige Tomate lockt Besucher in Scharen

Aschenstedt – „Ich hoffe, ich habe genug Tomaten für alle mitgebracht“, meinte Sue Larisch. Schon wenige Minuten nach Beginn ihres Tomatentastings am Samstagvormittag beim Aschenstedter Pflanzenhof Schachtschneider herrschte riesiger Andrang. „Damit haben wir vor allem bei dieser Hitze nicht gerechnet“, staunte die als Tomatenlady bekannte Britin. Allerdings sei das Anbauen von eigenen Früchten stark im Kommen. „Vor allem die alten Sorten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit“, sagte Larisch. Im Vergleich zu modernen Züchtungen seien diese Sorten alle samenfest. Das heißt, die Früchte der gezogenen Pflanzen sind von gleichbleibender Qualität.

Dass schmackhafte Tomaten nicht immer knallrot sein müssen, lernten die Besucher beim Tomatentasting schnell. Grün, gelb oder auch schwarz und gestreift waren die Sorten, die Larisch und ihr Team auf einer langen Tischreihe hübsch dekoriert hatten. Von winzig kleinen „Micro Cherry“-Tomaten, die kaum größer als Erbsen sind, bis hin zu handflächengroßen Exemplaren war für jeden Geschmack etwas dabei. Da kamen auch die Besucher untereinander rasch ins Gespräch. Namen wie „Long tall Sally“, „Black Krim“ oder „Matt’s wild Cherry“ machten die Runde – und jeder notierte, welche Sorte ihm persönlich am besten geschmeckt hatte, um das entsprechende Saatgut mit nach Hause nehmen zu können.

Carola Kleinefeld und ihr Mann Johann Hoppen mochten „Aunk Ginny’s Purple“, eine große Fleischtomate, besonders gern. „Sie eignet sich gut für den Verzehr auf Brot“, wusste Larisch. „Das habe ich mit Fleischtomaten noch nie gemacht. Normalerweise koche ich aus denen nur Suppe“, zeigte sich Kleinefeld erstaunt, nahm den Tipp aber gerne an. In ihrem Garten in Huntlosen wachsen bereits 18 Tomatenpflanzen, darunter sowohl Fleisch- als auch Salat-, Roma- und Naschtomaten. Nun waren sie und ihr Mann auf der Suche nach einer Sorte mit intensivem, fruchtigen Geschmack und nicht zu harter Schale. Da hatte Larisch gleich mehrere Vorschläge für das Ehepaar. „Besonders gut gefällt uns, dass wir die Pflanzen dann auch selber ziehen können. Ob uns das tatsächlich gelingt, wird sich spätestens in ein paar Jahren zeigen“, meinte Hoppen.

Um die Erfolgsaussichten zu erhöhen, gab es von der Tomatenlady Tipps zum Anbau, zur Pflege und auch für den Verzehr. Immerhin beschäftigt sich die Ahlhornerin bereits seit 36 Jahren mit dem Anbau von Tomaten, hat sich sämtliches Wissen selbst angeeignet. Vor 16 Jahren kamen die ersten alten Sorten ins Spiel. „Jetzt wachsen in meinem Garten 166 Tomatenpflanzen. Allerdings habe ich nur 280 Quadratmeter. Platz für Blumen bleibt also nicht“, zeigte sie sich amüsiert. Dennoch schien es mit der Ernte für das Tasting zunächst knapp zu werden. „Vor zehn Tagen war ich noch sicher, dass ich es nicht schaffe. Die Hitzewelle der vergangenen Woche hat die Reifung aber noch einmal beschleunigt. Dadurch ist der Ertrag um 25 Prozent gestiegen“, berichtete Larisch. Zum Glück für die Besucher – da waren sich alle einig. Denn was im Garten der Tomatenlady wächst, kann sich nicht nur sehen lassen, sondern schmeckt auch noch sehr aromatisch.

Für Sonntag, 15. September, hat Larisch ihr nächstes Tomatentasting geplant. Dann ist sie im Rahmen von „Genuss im Nordwesten“ im Park der Gärten in Bad Zwischenahn. jm