Die Vielfalt des Erzählens

Teilnehmer der Herbstfreizeit kreieren Theaterstück, Film und Fotostory

+ Schauspieler Christian Bormann gibt der Theatergruppe Tipps für ihren Auftritt.

Was macht eine gute Geschichte aus? Welcher Einstieg fesselt den Zuhörer oder Leser? Und was langweilt ihn? Antworten auf diese Fragen suchen derzeit die Teilnehmer einer Kurzfreizeit, die die evangelische Jugend Dötlingen erstmals in den Herbstferien anbietet. Sie läuft unter dem Titel „Zeit zum Erzählen“ im Naturfreundehaus Stenum und beinhaltet das Kreieren eigener Geschichten.