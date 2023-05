Viele Hände helfen im Schulgarten: Grünfläche in Dötlingen soll insektenfreundlich werden

Teilen

Ratsherr in Aktion: Dirk Orth hatte eine Blühmischung mitgebracht. © wz

Dötlingen – Zu einem großen Gemeinschaftsprojekt hat sich die Aktion „Umbau des Schulgartens“ an der Grundschule Dötlingen entwickelt.

Am Samstagmorgen wimmelte es nur so von eifrig harkenden, bohrenden, buddelnden und sonst irgendwie beschäftigten Kindern der Grundschule auf dem Gelände. Aber auch viele Eltern und Mitglieder des Förderkreises waren vor Ort.

Sie fuhren Erdboden hin und her, Unkraut zum Komposthaufen, Pflanzen und mehr in den Garten. Gleich daneben wurde umgegraben oder mit dem Akku-Schrauber Löcher in Holzstämme gebohrt. Mit anderen Worten: hier wurde gearbeitet.

„Das müssen wir auch“, so Caroline Schütte, die die Umwelt-AG der Grundschule leitet. „Wir haben den Beschluss gefasst, unseren Schulgarten in einen Blüh- und Insektengarten umzugestalten. Das erfordert schon ein Stück Engagement.“ Schnell drehte sich die Lehrerin um und packte an, denn gerade wurde ein Insektenhotel aufgestellt. Ein Stück weiter waren einige Schülerinnen damit beschäftigt, zwei halbierte Baumstämme mit Löchern zu versehen. „Dann können darin die Insekten wohnen und weiterleben“, kam dazu die gemeinsame Aussage. Es war also auch schon im Unterricht auf den Tag und das Thema hingearbeitet worden.

20 neue Obstbäume für den Schulgarten

„Die Unterstützung ist riesig. Wir haben 20 junge Obstbäume gestiftet bekommen. Darunter fünf aus der Lehrerschaft“, hob Schütte hervor. „In den vergangenen Tagen sind wir außerdem von den Mitarbeitern des Bauhofes unterstützt worden. Da wurden alte Wurzeln ausgegraben, Holz entfernt und auch Unkraut beseitigt. Dafür danken wir ganz besonders. Aber natürlich auch für die große Hilfe von Schuleltern und anderen Freiwilligen.“

Zu den Ehrenamtlichen zählte auch Ratsherr Dirk Orth. Er hatte eine Blühmischung besorgt, die von den Kindern per Hand ausgesät wurde. Auf den größeren Randflächen war Manfred Scheele mit seinem Traktor unterwegs und brachte für die Jägerschaft Samen für Blühstreifenflächen ein.

Obstbäume für den Garten: 20 Exemplare wurden gepflanzt. © -

Und wer gerade nicht wusste, was noch an diesem Tag erledigt werden sollte, für denjenigen hing eine Liste aus. Zwölf Punkte umfasste sie. Angefangen vom Säubern der Wege und Sitzgruppe, Schredder und Erde verteilen und der Erweiterung des Gemüsebeetes bis hin zur Säuberung des Kräuterbeetes.

Von den vielen helfenden Händen zeigte sich Schulleiterin Melanie Kahnt-Bock begeistert. „Im vergangenen Herbst hatten wir schon einen tollen Zuspruch. Das hier aber heute übertrifft unsere Erwartungen“, sagte sie.