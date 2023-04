Viele Besucher wegen Windenergie im Dötlinger Ausschuss erwartet

Von: Marten Vorwerk

Gibt es bald mehr Tempo-30-Straßen in Dötlingen wie hier „Am Steinberg“? Die Grünen wollen, dass die Gemeinde der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beitritt. © vorwerk

Infrastrukturausschuss zieht in das Landhotel Dötlingen um. Es geht um die Ausweisung für Windenergie-Flächen. Die Grünen wollen derweil mehr Tempo 30 in der Gemeinde.

Dötlingen – Die Mitglieder des Ausschusses für Infrastruktur und Energie versammeln sich heute Abend (18.30 Uhr) zu ihrer nächsten Sitzung nicht wie gewohnt im Rathaus der Gemeinde Dötlingen in Neerstedt, sondern im Landhotel Dötlingen am Rittrumer Kirchweg 6. „Wir erwarten ein höheres öffentliches Interesse. Dafür wird unser Sitzungsraum im Rathaus wohl nicht ausreichen“, sagt Bürgermeisterin Antje Oltmanns auf Nachfrage unserer Zeitung. Sie erwarte, dass vor allem der Tagesordnungspunkt 9 (Windenergie im Bereich der Gemeinde Dötlingen) „viele Leute interessiert“. Es geht vor allem um die Frage: Wo könnten Windräder in der Gemeinde gebaut werden?

In der Sitzungsvorlage heißt es, dass für den Bereich der Gemeinde Dötlingen bereits mehrere Interessentengruppen ihre Vorstellungen zur Entwicklung weiterer Windparks vorgestellt haben. Im Ausschuss wird die Gemeinde nun ihre Vorgehensweise vorstellen. Potenzielle Standorte für Windräder könnten im Bereich Ostrittrum/Sandhatten sowie Rhade/Nuttel liegen. Thomas Aufleger vom Planungsbüro NWP Oldenburg werde während der Sitzung entsprechende Ausführungen zum Standortkonzept und zu den Planungskriterien machen. Der Kriterienkatalog ist danach zu beschließen, heißt es weiter.

Grünen und SPD geht Umsetzung des Klimaschutz- und Energiekonzeptes nicht schnell genug

Des Weiteren wird über die Fortschreibung des Klimaschutz- und Energiekonzeptes beraten. Der SPD und den Grünen geht die Umsetzung nicht schnell genug. Sie haben nun einen Antrag gestellt, das Klimaschutzkonzept fortzuschreiben (wir berichteten). Die Bürgermeisterin hält es für zweckmäßig, der Zielfestlegung nicht vorzugreifen und die Entscheidung über die Fortschreibung des Klimaschutz- und Energiekonzeptes bis dahin zurückzustellen. Denn derzeit würde die strategische Ausrichtung der Gemeinde Dötlingen und die Entwicklung eines nachhaltigen Gemeindeentwicklungskonzeptes durch die Verwaltung vorangetrieben.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wird über einen Antrag der CDU und FDP beraten. Die Parteien wollen weitere Fotovoltaik-Anlagen auf Dächern von öffentlichen Gebäuden installieren. Zudem sollen Dachflächen in Gründachflächen umgewandelt werden. Dazu sollen erst einmal Honorarangebote von entsprechenden Planungsbüros eingeholt werden, um den finanziellen Aufwand zu ermitteln.

Unangenehmer Lärm im Rathaus

Mit einer unangenehmen Lärmkulisse müssen sich derzeit einige Verwaltungsmitarbeiter in ihren Büros im Neerstedter Rathaus auseinandersetzen. Das liegt daran, dass mit dem Anbau auch die Lüftungs- und Kühlungsanlage am Gebäude erweitert wurde. Diese Anlage sei so laut, dass das Ingenieurbüro Wempe aus Visbek nun Alternativen zur Lärmreduzierung erstellt hat. Diese werden im Ausschuss vorgestellt.

Das letzte Thema, über das der Ausschuss berät, sind Blockheizkraftwerke in der Gemeinde. Derzeit werden diese Geräte an den Sporthallen Neerstedt und Brettorf sowie an der Grundschule Dötlingen eingesetzt. CDU und FDP haben den Antrag gestellt, die Wirtschaftlichkeit, die Betriebs- und Wartungskosten sowie Investitionskosten für alternative Heizungsanlagen zu überprüfen.