Viel Lärm um Kühlungsanlage am Neerstedter Rathaus

Von: Marten Vorwerk

Die gedämmte Lüftungs- und Kühlungsanlage am Neerstedter Rathaus sorgt noch immer für zu viel Lärm. © vorwerk

Für die Mitarbeiter der Gemeinde sei die Lautstärke des neuen Kaltwassersatzes nicht erträglich, sagte Bürgermeisterin Antje Oltmanns. Nun muss die Kühlungsanlage wahrscheinlich versetzt werden. Das kostet Geld. Der Ausschuss ist sauer auf das Planungsbüro

Dötlingen/Neerstedt – „Wir sind enttäuscht. Das ist ein Planungsfehler und nicht hinnehmbar“, schimpfte Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns im jüngsten Ausschuss für Infrastruktur und Energie im Landhotel. Sie richtete ihre Worte an Detlef Dettmer, Teamleiter für den Fachbereich Heizung, Lüftung, Sanitär und Klima beim Ingenieurbüro Wempe und Partner. Der Grund: Die Firma hatte im Zuge des Anbaus am Neerstedter Rathaus die Lüftungs- und Kühlungsanlage am Gebäude erweitert. Dieser Kaltwassersatz steht auf dem Hof des Rathauses und sorgt für Lärm. Der sei für die Mitarbeiter, deren Bürofenster direkt neben der Anlage sind, nicht erträglich, heißt es von der Gemeinde.

Vier Varianten, um das Problem der Lautstärke zu lösen

Der Versuch der Firma Wempe, das Gerät zu dämmen, habe zu keiner nennenswerten Lärmreduzierung geführt. Deswegen ging das Thema zur Diskussion in den Ausschuss. Dettmer stellte vier Varianten vor, um das Problem zu lösen. Er schlug vor, Schallschutzfenster in den beiden betroffenen Büros zu installieren. „Diese können dann aber nicht mehr geöffnet werden“, erklärte Dettmer. Um die Frischluftzufuhr dennoch zu gewährleisten, würde ein Bauteil in die Fensterlaibung eingesetzt werden, über das von außen Luft in den Raum gelangen könnte. Kostenfaktor: etwa 18 000 Euro.

Variante zwei: Der Kaltwassersatz wird versetzt – in die gegenüberliegende Hausecke des Innenhofes. Der Vorteil dabei wäre, dass die Lüftungsanlage dann nur an Flurfenster grenzen würde. Kosten: 8 800 Euro.

Beim dritten Verfahren würde das Gerät ebenfalls versetzt werden, in das im Innenhof vorhandene Beet. Das würde 9 200 Euro kosten. „Bei dieser Betrachtung ist das natürlich auch eine Frage der Ästhetik“, gab Dettmer zu.

16 000 Euro würde Variante vier kosten, wenn die Kühlanlage in den Fahrradschuppen auf dem Rathaus-Gelände versetzt werden würde. „Das wäre am teuersten, da dies der weiteste Weg ist“, so Dettmer.

Die Anlage ist im gesetzlichen Lautstärke-Rahmen, sagen die Planer

Bei den Ausschussmitgliedern sorgte das Thema für Kopfschütteln. Sabine Schütte (FDP) fragte: „Ist das bei der Planung nicht einberechnet worden, dass es Probleme mit der Lautstärke geben könnte, wenn das Gerät in diese Ecke gestellt wird?“ Dettmer erklärte, dass das Gerät im gesetzlichen Lautstärke-Rahmen sei, räumte aber auch ein „das Ganze unterschätzt“ zu haben. Es sei ein Grenzfall, der sich negativ darstellen würde.

Deutlicher in ihrer Ansage wurde Gabriele Roggenthien (Grüne). „Wieso ist so etwas nicht bedacht worden? Das ärgert uns maßlos“, bemängelte sie. „Dafür ist das Planungsbüro zuständig.“ Roggenthien forderte Dettmer dazu auf zu berichten, wie festgestellt worden sei, dass das Gerät „anscheinend unproblematisch“ ist. Der Mitarbeiter des Ingenieurbüros entgegnete, dass die Firma sich nach Datenblättern der Hersteller gerichtet habe. „Diese haben uns Werte vorgegeben, die zugelassen sind. Dann können wir das Gerät auch da hinstellen. Sicherlich war das eine kleine Fehleinschätzung, aber kein Planungsfehler.“

Rudi Zingler sieht nicht ein, dass Steuergelder verschwendet werden

Rudi Zingler (SPD) wollte nicht einsehen, dass für diesen Fehler Steuergelder ausgegeben werden. Auch Oltmanns zeigte sich enttäuscht. Der Vorschlag der Verwaltung lautete, Variante vier (Versetzung in den Fahrradschuppen) für die Verbesserung der Situation zu wählen, damit das Gerät „nicht doch noch andere Mitarbeiter im Rathaus stört“. Jörg Lüschen (CDU) schlug vor, die Anlage „in eine Art Senke“ zu bauen und ein Dach drüber zu setzen. Darüber müsse nachgedacht und beraten werden, erklärte Dettmer.

Letztlich einigte sich der Ausschuss darauf, dem Beschlussvorschlag der Verwaltung nicht zu folgen und den Antrag zu vertagen. Die Verwaltung wird nun mit dem Planungsbüro Wempe noch einmal in Gespräche gehen. Oltmanns sagte: „Ich erwarte, dass uns das Planungsbüro bei den Kosten entgegenkommt.“