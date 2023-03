Viel frischer Wind im Vorstand

Neue Gesichter im Vorstand des Dötlinger Bürger- und Heimatvereins: Sabine Schütte löst Eckehard Hautau an der Spitze ab. Svenja Schütte ist Schatzmeisterin, Maren Henze Schriftführerin und Nadja Schütte Referentin für das Vereinseigentum.

Dötlingen – Nichts ist beständiger als der Wandel. Das gilt auch für Vereine, wenn sie sich für die Zukunft ausrichten wollen. Einen solchen großen Wechsel vollzog jetzt der Dötlinger Bürger- und Heimatverein in seiner Mitgliederversammlung im Landhotel in Dötlingen. Eckehard Hautau, seit 2007 Vorsitzender, sah die Zeit gekommen, Platz für Jüngere zu machen. Aus gesundheitlichen Gründen kandidierte auch Schatzmeister Walter Ulrich nicht noch einmal. Seit 1976 führte er die Finanzen des Vereins erfolgreich bis heute.

Im Vorfeld hatte der alte Vorstand noch einmal die Hausaufgaben gemacht. Alle Ämter konnten neu besetzt werden, was heute in manchen Vereinen schwierig ist. Zur ersten Vorsitzenden wählten die Mitglieder einstimmig Ratsfrau und Unternehmerin Sabine Schütte. Ebenfalls neu im Vorstandsteam sind Schatzmeisterin Svenja Schütte, Schriftführerin Maren Henze und die Referentin für das Vereinseigentum Nadja Schütte. Ihr Votum war ebenfalls einstimmig. Im Amt bleiben der stellvertretende Vorsitzende Jens Bührmann sowie die Referentin für Veranstaltungen Traute Kucera.

Zuvor hatte Bührmann an die Arbeit Ulrichs und Hautaus erinnert. Beide hätten das Dorf zusammengehalten, auch als Dötlingen sich am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligte und schließlich nach Kreis-, Bezirks-, Land- und Bundeswettbewerb im Jahr 2008 mit der Goldmedaille als schönstes Dorf Deutschlands geehrt wurde. Die Silbermedaille im europäischen Wettbewerb Entente Florale gab es 2012 gleich noch oben drauf. „All das konnten wir aber nur erreichen, weil der Zusammenhalt im Dorf vorbildlich war. Das sehe ich als die größte Leistung an“, gab Hautau das Lob an die Einwohner weiter.

Mit Präsentkörben bedankte sich Bührmann für den Heimatverein bei Ulrich und Hautau. „Wir haben aber noch mehr“, sagte er und zog den Vorhang im Saal beiseite. Dort stand eine große, schwere Holzbank mit eingebautem Tisch. Bührmann: „Sie soll am Püttenhus ihren Platz haben. Dort könnt ihr beide sitzen und das Dorfleben genießen.“ Der Beifall aus den Vereinsreihen war riesig. Unterstrichen wurde dies noch durch die Ernennung Hautaus zum Ehrenvorsitzenden. Ulrich soll außerdem Ehren-Schatzmeister werden.

Hautau ließ es sich nicht nehmen, die Versammlung noch bis zum Ende zu führen. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im Heimatverein ehrte er Heike und Rolf Bielefeld. Für die Pflege des Bauerngartens sowie öffentlicher Beete und des Püttenhuses einschließlich Garten dankte er den Aktiven. Besonderes Lob erfuhr darüber hinaus die „Rentnerband“ – insbesondere Reinhold Pirsich. „Er ist immer zur Stelle, wenn man ihn braucht“, so der ehemalige Vorsitzende. Aber auch Anke und Reiner Spille, die das Wasser für den Bauerngarten zur Verfügung stellen, dem Team der Gästeführer, der Theatergruppe sowie Familie Oltmann für die professionelle Laubabfuhr dankte Hautau.

Der Ex-Vorsitzende ließ es sich auch nicht nehmen, dem neuen Vorstand noch einige Anregungen mit auf den Weg zu geben. Ein besonderes Thema sei die Laubentsorgung. „Die haben viele genutzt, aber es kann nicht sein, dass dafür die Mitgliedsbeiträge verwendet werden. Wer Laub anliefert, muss auch zahlen“, betonte Hautau. Ein Angebot von Birgit Hoheisel zur Apfelentsaftung mit Kindern auf ihrem Hof sollte aufgegriffen werden. Ebenso seien die Bänke auf dem Gierenberg marode. Ferner sollte die EWE wegen des Zustandes der Stromkästen im Dorf angesprochen werden.

Schon am 25. März werden die Aktivitäten des Vereins mit der Aktion „Saubere Landschaft“ fortgesetzt. Weitere Termine sind die Oster- und Maibaumfeier, die vogelkundliche Frühwanderung, die Ferienpass-Aktion, der dritte Antik- und Handwerkermarkt, die Erntefeier mit Feldfahrt, die Kranzniederlegung am Volkstrauertag sowie die Weihnachtsfeier.