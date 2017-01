Viehdoktor mit Flugangst

Neerstedt - Von Anja Nosthoff. Ein Preisausschreiben zu gewinnen, ist doch etwas Feines, sollte man meinen, – vor allem, wenn es sich dabei um eine Reise für zwei Personen nach Indien handelt. Ohne Fallstricke, ohne Kaufverpflichtung – „Viehdoktor“ Roland kann sein Glück kaum fassen, als der Werbemanager der Preisausschreiben-Firma höchstpersönlich ins Dorf kommt, um ihm die frohe Botschaft zu überbringen.

Vor allem, da Roland bei der „Überraschung“, die ihm seine Frau Herma angekündigt hatte, eher an eine bevorstehende Betriebsprüfung durchs Finanzamt dachte. Die Freude ist also groß – bis der Manager sich verabschiedet und dem Gewinner einen „guten Flug“ wünscht.

Das Problem, um das sich im Niederdeutschen Theaterstück „Robert schall flegen“, alles dreht, ist die Flugangst von Tierarzt Roland. „De Spaaßmaker“ aus Großenkneten führten den „Schwank in drei Akten“ von Hans Gnant, Plattdeutsch von Arthur Speck, am Sonntagnachmittag im Theater „Neerstedter Bühne“ auf.

Zur Freude des Publikums brachte die Vorstellung, in ein Flugzeug steigen und damit abheben zu müssen, den Tierarzt auf der Bühne völlig aus der Fassung. „Einen was? Wieso denn Flug?“ Als Roland langsam dämmerte, dass er die indischen Tiger, Elefanten und Büffel, von denen er in der örtlichen Zeitung berichten wollte, nur per Flieger erreichen konnte, hätte er den Hauptpreis liebend gern gegen eine beschauliche Fahrt über das Zwischenahner Meer eingetauscht.

Die enttäuschte Ehefrau, die sich weder vorm Fliegen noch vor den indischen Schlangen und Krokodilen fürchtete, zog allerdings ihr Ass aus dem Ärmel: Was sollen die Leute im Dorf denn denken? Und tatsächlich konnte Roland um keinen Preis zugeben, dass er sich vorm Fliegen fürchtet.

Die Kunde vom Glück des Tierarztes beim Preisausschreiben hatte zu diesem Zeitpunkt natürlich längst im ganzen Dorf die Runde gemacht. In einem kleinen Ort wie diesem blieb der Besuch eines Managers, dessen Warenhaus „vom Zahnstocher bis zum Automobil“ alles anbietet und „in 15 Filialen und 16 Ländern“ vertreten ist, kein Geheimnis.

Bekannte geben Tipps

So hatte denn seine nächste Kundin, die den „Viehdoktor“ mit ihrem kranken Kanarienvogel aufsuchte, auch gleich zahllose gute Tipps für ihn parat. Mit welcher Fluggesellschaft es denn in die Luft gehe? Hoffentlich doch nicht mit einem Klappergestell von einem Billiganbieter, da die Reise ja umsonst sei? Und ob er und seine Frau schon eine Lebensversicherung abgeschlossen hätten? Vor Schreck über derartige Ansinnen hätte Roland dem Kanarienvogel beinahe Pudelmedizin verabreicht – bis seine Frau die aufdringliche Kundin kurzerhand mit dem Besen vom Hof jagte.

An dem eisernen Entschluss ihres Mannes, auf keinen Fall in ein Flugzeug zu steigen, war jedoch nicht mehr zu rütteln.

Als Tante Ubine als Babysitter – oder besser Haremswächterin – von Teenie-Tochter Anja ins Spiel kam, wendete sich jedoch das Blatt. Urplötzlich tat sich für den Tierarzt, der mit seinen Nerven bereits völlig am Ende war, ein Weg aus dem Dilemma auf: Tante Ubine und Anja sollten heimlich anstelle von Roland und Herma nach Indien fliegen. So schlug Roland gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, brachte er seine Tochter doch somit auch aus der Schusslinie des Dorfjünglings und „Bleistiftanspitzers“ Hanno, der Anja schon seit längerem schöne Augen machte.

Weitere Verwicklungen waren zur Freude des Publikums jedoch programmiert. Wie sollten sich nun Herma und Roland im eigenen Haus vor den Dorfbewohnern verstecken? Und was wird aus den Zeitungsberichten und dem Diavortrag, den Roland bereits versprochen hatte? Langweilig wurde es in den drei Akten jedenfalls nicht.

Weitere Vorstellungen der „Spaaßmaker“ in Neerstedt folgen noch am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr, am Sonntag, 29. Januar, um 15 Uhr sowie am Freitag, 3. Februar, um 20 Uhr.