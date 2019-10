20-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum - Audi in drei Teile zerrissen

Überhöhte Geschwindigkeit

+ © Screenshot Video/Thomas Lindemann Das Auto wurde bei dem Aufprall in drei Teile zerrissen. © Screenshot Video/Thomas Lindemann

In der Nacht zu Donnerstag ist ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen schwer verletzt worden. Er kam von der Straße ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde in drei Teile zerrissen.