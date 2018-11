Ein verzwickter Fall mit Lachgarantie

Kommissar Andreas Brahms (r.) und sein Gehilfe geraten sofort ins Visier der männersuchenden Frauen, dabei wollen sie doch nur im Fall der entführten „Klara“ ermitteln. Um wen oder was es sich dabei handelt, ahnen sie nicht. - Foto: Rinne

Dötlingen - Ein großes Missverständnis, zwei Frauen auf Männersuche und ein Kerl mit einem etwas veralteten Frauenbild lieferten am Sonnabend den Stoff für einen unterhaltsamen Theaterabend. Rund 250 Zuschauer erlebten im Dötlinger Landhotel die Premiere der plattdeutschen Komödie „Mien Fro, mien Hobby und ik“ der Speelkoppel des Bürger- und Heimatvereins. Die Veranstaltung war auch in diesem Jahr von der Feuerwehr unterstützt worden.

„Die Frauen verfügen über ein Aufräum-Gen, das den Männern fehlt“, war sich Anton Kopp sicher. Der künftige Rentner, gespielt von Jürgen Ströde, stand im Mittelpunkt des Geschehens. Die Zuschauer erfuhren schnell, dass er ganz andere Vorstellungen vom Ruhestand hat als seine Frau Helga, die Edith Bruns authentisch verkörperte. Statt Skatabenden mit reichlich Schnaps und Bier soll er gesünder leben und sich ein Hobby suchen. Anton findet eines, das zum Leidwesen seiner Frau laute, schräge Töne macht. Ihr Mann ist auf die Trompete gekommen, die er „Klara“ nennt. Sein Getröte ist eine Nervenprobe für das gesamte Haus. Während Anton musiziert, sucht Helgas Freundin Bertha, dargestellt von Erika Schulte, einen Mann. Auch Antons Schwestern Sophie (Ingrid Blohm) ist solo und auf der Suche.

Zu einem ersten Höhepunkt kommt es, als „Klara“ entführt wird und das Ermittlergespann Kommissar Andreas Brahms alias Helmut Petermann und sein leicht naiver Gehilfe, der stotternde Harry Hirsch – mit einem gekonnten Mienenspiel von Ingo Melle verkörpert – die Bühne betreten. Die beiden Kommissare haben natürlich keine Ahnung, dass es sich bei der entführten „Klara“ um eine Trompete handelt. So entsteht ein witziger Dialog, gespickt mit eindeutigen Zweideutigkeiten. Dass die beiden Ermittler ledig sind und sofort ins Visier von Sophie und Bertha geraten, gibt der Szene zusätzlich Pfeffer. Die Zuschauer kamen aus dem Lachen nicht heraus, selbst die Darsteller konnten sich das eine oder andere Grinsen kaum verkneifen.

Unter der Regie von Gunda Evers spielten die Akteure ihre Rollen akzentuiert, ohne zu übertreiben. Mitwirkende waren ferner die Souffleuse Jutta Rüdebusch, Reinhold Pirsich, der mit Melle für die Beleuchtung zuständig war, sowie Imke Evers, die Maske und Bühnenbild übernahm. Die Zuschauer erlebten eine runde Darbietung. „Es war ein kurzweiliger und lustiger Abend in angenehmem Ambiente“, kommentierte Sina Hellmann aus Wildeshausen.

Wie der verzwickte Fall endet und ob sich auf der Bühne neue Liebespaare gefunden haben, kann der Plattdeutschfan selber erfahren. Die Speelkoppel führt das Stück bis Februar noch zehn weitere Mal auf – als nächstes am 17. November ab 15 Uhr im „Haus am Bahnhof“ in Hude. - hri