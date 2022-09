Verwirrung um neuen Standort: Straßenmeisterei setzt Ortsschild in Neerstedt zu früh um

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Hier begann die geschlossene Ortschaft an der Brettorfer Straße in Neerstedt bisher. © Rullhusen, Leif

Ein umgesetztes Ortsschild sorgt derzeit in Neerstedt für Verwirrung. Eigentlich sollte es unter anderem dazu erst eine Informationsveranstaltung geben, nur war die Straßenmeisterei schneller.

Neerstedt – Neerstedt ist ein wenig geschrumpft. Zumindest die geschlossene Ortschaft ist vor einigen Tagen etwas kleiner geworden. Um knapp einen halben Kilometer haben Mitarbeiter der Straßenmeisterei in der vergangenen Woche nämlich das gelbe Ortsschild an der Brettorfer Straße (K 236) ortseinwärts versetzt. Am bisherigen Standort bremst nun nur noch ein Tempo-50-Schild den Kraftfahrzeugverkehr.

Initiiert wurde die Maßnahme im Rahmen der bundesweiten Radwegenovelle, die der Landkreis Oldenburg in diesem Jahr in seinen Gemeinden sukzessive umsetzt. Die Gesetzesänderung regelt unter anderem die Radverkehrsführung in geschlossenen Ortschaften neu. Den Startschuss in der Gemeinde Dötlingen gaben dazu jetzt versehentlich die Aktivitäten der Straßenmeisterei. „Das war ein Versehen. Die Maßnahme sollte in Neerstedt noch gar nicht beginnen. Da war die Straßenmeisterei einfach zu schnell unterwegs“, erklärt die stellvertretende Straßenverkehrsamtsleiterin des Landkreises, Ann-Christin Baumüller, gegenüber unserer Zeitung. Eigentlich sollte das Verfahren mit einer Informationsveranstaltung für die Bürger beginnen. „Deshalb haben wir jetzt alle weiteren Maßnahmen gestoppt, werden diese aber nicht rückgängig machen“, sagt sie.

Zwei voneinander unabhängige Vorgänge

Genau genommen seien die Maßnahmen im Rahmen der Radwegenovelle und die Umsetzung des Ortsschildes zwei von einander unabhängige Vorgänge. Im Rahmen der Ortstermine für die Realisierung der Novelle seien die Standorte der Ortsschilder überprüft worden, erläutert Baumüller. „Wir haben einfach die Gunst der Stunde genutzt und dabei festgestellt, dass der alte Standort aufgrund der gesetzliches Bestimmungen nicht zulässig ist“, sagt sie. Die verlangen nämlich eine gewisse Bebauungsdichte. „Eine geschlossene Ortschaft muss auch für auswärtige Personen als eine solche wahrnehmbar sein“, führt die stellvertretende Leiterin des Straßenverkehrsamtes aus.

Bürgermeisterin ärgert sich über „Schilderwald“

Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns kann sich mit dem neuen Standort indes nicht anfreunden. „Statt eines Ortsschildes haben wir an der Brettorfer Straße jetzt einen Schilderwald“, ärgert sich die Verwaltungschefin. Entlang der Brettorfer Straße weisen nun fünf Schilder, eines nach jeder Einmündung, auf die Geschwindigkeitsbegrenzung hin. Zudem befürchtet sie, dass Autofahrer das Tempo-50-Schild vor der Kurve in den Ort weniger wahrnehmen und dann zu schnell unterwegs sind.

Wann der Landkreis die Bürger der Gemeinde Dötlingen über die neuen Radwegeregelungen informiert, stehe noch nicht fest, erklärt Baumüller. An der entsprechenden Veranstaltung würden unter anderem der Landkreis, die Gemeinde, die Polizei sowie das für die Umsetzung verantwortliche Ingenieurbüro teilnehmen. „Die müssen wir unter einen Hut bekommen“, so die stellvertretende Chefin des Straßenverkehrsamtes. Grundsätzlich werde es in der gesamten Gemeinde zukünftig aber keine Pflicht für Radfahrer geben, die Straße zu benutzen. Zugleich werde in einigen Bereichen die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben, verrät sie vorab. Dazu werden einige Verkehrszeichen geändert und Piktogramme auf die Straßen kommen, die Autofahrer zukünftig darauf hinweisen, dass sie sich diese zukünftig mit Radfahrern teilen müssen.

Geschwindigkeitsbegrenzungen für Nebenstraßen fehlen noch

Eine Maßnahme soll dagegen zeitnah umgesetzt werden. Wer zwischen dem bisherigen und dem aktuellen Standort der Ortstafel in die Nebenstraßen abbiegt, kann theoretisch Gas geben. Hier fehlen noch die Geschwindigkeitsbegrenzungen, beziehungsweise Ortstafeln. Praktisch bremsen allerdings die Fahrbahnverhältnisse das Tempo schon jetzt. „Da es sich um Gemeindestraßen handelt, ist dafür der Bauhof der Gemeinde Dötlingen zuständig“, erklärt Baumüller.

Jede Menge weitere Informationen zur Radwegenovelle finden Interessierte auf der Internetseite des Landkreises Oldenburg.

Knapp 500 Meter ist das Schild weiter in den Ort hineingerückt. Grafik: Landkreis Ol © Landkreis Oldenburg