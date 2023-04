Verkehrswacht übergibt Verkehrsratgeber an Vorschulkinder in Neerstedter Kita

Von: Marten Vorwerk

Die Verkehrswacht übergab den Kindern der Kita „Unterm Regenbogen“ die Broschüren „Sicher zur Schule“. © vorwerk

Damit die Kinder im letzten Kita-Jahr demnächst unfallfrei zur Schule kommen, hat die Verkehrswacht eine Broschüre mit verschiedenen Hilfestellungen und Aufgaben erstellt.

Neerstedt – Etwas unsicher und verhalten stellen sich die Vorschulkinder der Kita „Unterm Regenbogen“ in Neerstedt am Montagmittag zum Foto auf. Gerade haben sie das Schulwegheft „Sicher zur Schule“ von der Verkehrswacht des Landkreises Oldenburg erhalten. Damit sie demnächst weniger verhalten und keineswegs unsicher ihren Schulweg bewältigen, sollen sie in den kommenden Wochen mithilfe des Ratgebers wichtige Verhaltensregeln im Verkehr lernen. „Auch die Eltern werden ein Heft bekommen – mit wissenswerten Infos. Es ist in der Größe eines Flyers produziert. Das Heft für die Kinder ist größer und mit Aufgaben versehen“, erklärt Gerhard Herrmann, Projektleiter der Verkehrswacht für den Landkreis Oldenburg. Insgesamt wurden 1 400 Hefte für den Landkreis gedruckt.

Für die Vorschulkinder sind in der Broschüre verschiedene Aufgaben erstellt worden, die sie zusammen mit ihren Eltern oder Erziehern lösen können. Es gibt zum Beispiel ein Ampelspiel. Dabei dürfen die Kinder frei herumlaufen, bis der Erzieher eine rote Scheibe hochhält – dann müssen sie stehen bleiben. Wird eine grüne Scheibe gezeigt, können die Kinder weiterlaufen. Bei einer anderen Aufgabe müssen die Fünf- bis Sechsjährigen eine Verkehrssituation auf Bildern einschätzen und die Personen anmalen, die sich ihrer Meinung nach richtig verhalten.

Neues Heft soll als Vorbereitung für den Fußgängerführerschein dienen

„Die Kinder sollen dadurch selbstständig werden“, sagt Ann-Kathrin Wiedenfeld vom Präventionsteam des Polizeikommissariats Wildeshausen. Das Heft soll auch zur Vorbereitung für den sogenannten Fußgängerführerschein dienen, den die Kita-Kinder im Vorfeld der Einschulung machen werden. „Die Broschüre ist super dafür. Beim Fußgängerführerschein müssen die Kleinen bestimmte Verkehrssituationen praktisch meistern“, so Wiedenfeld, die die Aktion betreut. In Neerstedt sei zum Beispiel der Kreisverkehr an der Hauptstraße eine der Prüfungssituationen, die mit den Eltern bewältigt werden müsse.

„Die Schulweghefte und die Theorie-Übungen für den Fußgängerführerschein sorgen sogar manchmal dafür, dass die Kinder zu Vorbildern für Erwachsene werden“, betont Wiedenfeld. Christel Zießler, erste Vorsitzende der Deutschen Verkehrswacht für den Landkreis Oldenburg, pflichtet ihr bei: „Die Kleinen tadeln da die Großen und sagen ihren Eltern, was sie anders machen müssen.“

Landkreis Oldenburg unterstützte Anschaffung der Ratgeber finanziell

Finanziell unterstützt wurde die Anschaffung der Ratgeber vom Landkreis Oldenburg. Oliver Hohnholt ist Leiter des Straßenverkehrsamtes. Er betont die Wichtigkeit der Hilfestellung. „Das Engagement, das die Verkehrswacht aufbringt, um diese Broschüre zu erstellen, ist toll. Wir haben großes Interesse daran, dass die Kinder sicher zur Schule kommen.“

Die Leiterin der Kita, Sandra Burmeister, weiß aus Erfahrung, dass das Lernen mit den Schulwegheften bei den Vorschulkindern gut ankommt. „Das ist ein Anreiz für sie. Durch das Erlernte zeigen sie im Verkehr gerne, was sie schon alles können.“ Seit mehr als 100 Jahren hat es sich die Verkehrswacht auf die Fahne geschrieben, Menschen im Verkehr zu helfen. Herrmann sagt: „Es ist einfach unser Antrieb, auf Gefahren hinzuweisen.“