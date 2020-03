Der Verkehr wächst und die Schlaglöcher auch

Ostrittrumer Bürger fordern Sanierung der Rittrumer Straße

+ Wunsch nach Sanierung: Für die Ostrittrumer Bürger ist der Straßenzustand nicht akzeptabel. Foto: Hühne

Ostrittrum – Seit mehr als zehn Jahren gibt es Klagen, passiert ist seitdem nichts: Einige Anwohner aus Ostrittrum sind mit einem rund 250 Meter langen Teilstück der Rittrumer Straße. die in den 1950er-Jahren gebaut wurde, unzufrieden. Zu schmal und mit Schlaglöchern übersät, so ihr Urteil, das sie am Mittwoch im Rahmen eines Ortstermins erneut bekräftigten. Ursprünglich hatten sie die Hoffnung geschöpft, im Rahmen der aktuellen Dorferneuerungsmaßnahme mit einer Sanierung zum Zuge zu kommen. Da das aber wohl aus formalen Gründen nicht möglich ist, hofft die Anwohnergruppe, dass die Gemeinde Dötlingen den Ausbau des Weges aus dem Haushalt finanziert.