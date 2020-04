Vereinsleben: „Ich vermisse euch!“

Dötlingen – Weder Saisonabschluss noch Kinderturnen: Bei den Sportvereinen in der Gemeinde Dötlingen ruhen seit der coronabedingten Schließung der Sporthallen und -plätze Bälle und Füße. Was macht die erzwungene Sportpause mit den Mitgliedern und den Verbänden? Eine Umfrage bei den drei größten Vereinen der Kommune.

TV Neerstedt

„Auch den Jüngeren wird jetzt bewusst, dass Social Media doch nicht alles ist“, meint Tim Gersner, Vorsitzender des TV Neerstedt. „Für jemanden, der immer alleine laufen geht, gibt es keine große Veränderung, aber für Mannschaftssportler ist es gerade unglaublich schwierig.“ Häufig höre oder lese er „Ich vermisse euch“ oder „Ich vermisse das Training“, berichtet Gersner. Natürlich hätten alle die Möglichkeit, sich individuell fit zu halten, aber: „Es ist für Teamsportler vielleicht auch schwierig, Eigenmotivation zu entwickeln.“

Über den sportlichen Elan macht der Vorsitzende sich auch in anderer Hinsicht Sorgen. Normalerweise stießen nach den Sommerferien einige Kinder und Jugendliche neu zum Verein dazu, wegen eines Schulwechsels oder weil sie eine Ferienaktion besucht hätten. Aber eine solche Form der Nachwuchswerbung sei derzeit natürlich nicht möglich.

Nicht zuletzt denkt Gersner an die älteren Mitglieder, die teilweise zur Risikogruppe gehörten und sich nun eingesperrt fühlten. Zu ihnen Kontakt zu halten, sei nicht ganz einfach, findet der Vorsitzende. Alltägliche Begegnungen oder Geburtstagsbesuche fielen ja derzeit aus. Immerhin: Von den 692 Mitgliedern des TV Neerstedt hat sich noch niemand wegen der Krise abgemeldet. In Beitragsnot soll niemand kommen, sagt Gersner, darüber könne man reden.

TV Brettorf

Seit dem 3. März habe er seine Vorstandskollegen nicht mehr getroffen, berichtet Helmut Koletzek, Vorsitzender des TV Brettorf. Am Dienstagabend wollte die Runde in ihrer ersten digitalen Sitzung wieder zusammenkommen, um über die kommenden Tage und Wochen zu sprechen. „Ich hoffe, dass wir Anfang Mai etwas klarer sehen“, sagt er. Die Ungewissheit, die nicht nur die Planung der Faustballsaison, sondern auch des Sportfests und anderer Veranstaltungen des Vereins derzeit bestimme, sei schwierig.

Was den internen Zusammenhalt angeht, macht Koletzek sich allerdings keine Sorgen: „Das ist eine verschworene Gemeinschaft. Die Leute sind sehr stark mit dem Verein und dem Dorf verbunden.“ Mit Online-Aktionen wie dem Faustball-Quiz und einem Kinderbilder-Rätsel bleibt der Verein in Kontakt mit seinen derzeit 726 Mitgliedern – vor allem mit den jüngeren. Die älteren hingegen vermissten den persönlichen Austausch in den Kursen, erzählt der Vorsitzende. Ihnen gehe es vor allem um die nun fehlenden regelmäßigen Kontakte.

Ein Problem sei auch, dass wegen der Corona-Pandemie bereits zwei geplante Arbeitsdienste ausgefallen seien. Die Plätze müssten gepflegt und Mobiliar gestrichen werden, sagt Koletzek. Normalerweise kämen 15 bis 20 Leute dafür zusammen. Er hofft, dass dies bei neuen Lockerungen ab dem 4. Mai wieder möglich sein wird.

TV Dötlingen

Die Situation sei zwar finanziell gesehen kein „Fiasko“, findet Rudi Zingler, Vorstand des TV Dötlingen. Aber es sei auch keine gute Situation für den Verein. Die Hauptsorge der rund 670 Mitglieder sei derzeit, wann, wie und wo die Angebote wieder beginnen könnten.

Fehlenden Elan beobachtet Zingler demnach nicht. Doch Videos mit Übungen oder ähnlichem könne der Verband nicht bereitstellen, sagt er, dafür fehle die Kompetenz. Die Fußballer seien momentan angehalten, sich eigenständig um ihre Kondition zu kümmern. Vielleicht dürften sie im Mai wieder trainieren.

So unglücklich die Lage auch ist: Der Vorsitzende macht sich keine besonderen Sorgen um den TV Dötlingen. Die Mitgliedsbeiträge würden weiter gezahlt, zudem seien ja alle Verbände in derselben Situation. „Es wäre fatal, wenn wir zu früh wieder anfangen“, findet Zingler. Aber der Verein stehe in den Startlöchern.