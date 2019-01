„Vereinsheldin“ überrascht

Karin Orth vom TV Dötlingen

+ „Ehrenamt überrascht“: Im Rahmen der Kampagne des Landessportbundes wurde Übungsleiterin Karin Orth (Mitte, mit Urkunde und Blumenstrauß) am Mittwoch geehrt – im Beisein ihrer Gymnastikgruppe 60plus, dem TVD-Vorstand Klaus-Dieter Ulrich, Ulla Thien (vorne, v.r.) und Rudi Zingler sowie der stellvertretende Kreissportbundvorsitzende Horst Bokelmann (vorne, v.l.). Foto: Schneider

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Dötlingen – Warum sind heute alle so überpünktlich? Wieso ist der Vorsitzende da? Und wer ist dieser Mann, der eine Kiste mit der Aufschrift „Ehrenamt überrascht“ in den Händen hält? In der Dötlinger Sporthalle war am frühen Mittwochnachmittag eine sehr verwunderte Karin Orth anzutreffen.