Veranstaltungshaus „Kultur Hinterm Feld“ hat für dieses Jahr einiges geplant

Von: Leif Rullhusen

Veranstalter Karl-Heinz Büsing ist mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. © Oliver Saul

Mit einem optimistischen Blick in die Zukunft startet das Rhader Veranstaltungshaus „Kultur Hinterm Feld“ in das neue Jahr. Ein Saison-Höhepunkt wird das Open-Air-Wochenende mit Max Mutzke im Mai.

Rhade – Gregor Gysi, Bettina Tietjen, mehrere Jazz-Konzerte und ein Open-Air-Wochenende mit Max Mutzke: Das Veranstaltungshaus „Kultur Hinterm Feld“ in Rhade hat für dieses Jahr einiges geplant. Und das Publikum nimmt das Angebot dankend an. „Wir blicken sehr optimistisch in die Zukunft“, berichtet Veranstalter Karl-Heinz Büsing gegenüber unserer Zeitung. „Der Kartenvorverkauf läuft richtig gut. Einige Veranstaltungen sind schon ausverkauft.“ Auch die zurückliegenden Konzerte der aktuellen Saison seien gut besucht gewesen.

Auftakt mit Vladyslav Sendecki und Jürgen Spiegel

Den Auftakt der diesjährigen Auftritte in Rhade übernehmen der polnische Pianist Vladyslav Sendecki und der deutsche Schlagzeuger Jürgen Spiegel am Freitag, 20. Januar. Um 20 Uhr werden die beiden Jazz-Musiker die Bühne des Veranstaltungshauses betreten. „Aufmerksamkeit und Empathie prägen ihr Spiel, in dem sich Spuren von Frédéric Chopin bis zu McCoy Tyner finden lassen. Musik zum Chillen und zum Tanzen, anspielungsreich und gehaltvoll, ohne anstrengend zu sein“, charakterisiert das Veranstaltungshaus in seiner Ankündigung die Musiker. Der 1981 aus Polen ausgewanderte Sendecki war unter anderem mit Klaus Doldingers Band Passport, Mike Oldfield, Billy Cobham, Larry Corryell, den Brecker Brothers und Jaco Pastorius zu hören. Knapp 25 Jahre war er Pianist der NDR Bigband. Spiegel wurde vor allem als Schlagzeuger der Hamburger Jazz-Formation Tingvall Trio bekannt. Gemeinsam haben sie inzwischen zwei Alben veröffentlicht. Karten für das Konzert kosten 29,50 Euro.

The Jakob Manz Projekt spielt am Samstag, 28. Januar, ab 20 Uhr in Rhade. Die vier Musiker um den erst 20-jährigen Manz werden souligen Jazz präsentieren. Die Band spielte sich bereits auf zahlreichen Konzerten in die Herzen ihres Publikums. Karten für den Auftritt kosten 28 Euro.

Die Lesung von Hubertus Meyer-Burckhard aus seinem Buch „Zehn Frauen“ am Donnerstag, 2. Februar, ist bereits ausverkauft. Wer Karten hat, darf sich auf erstaunliche Geschichten und beeindruckende Lebenswege außergewöhnlicher Frauen freuen.

Speelkoppel startet Angriff auf das Zwerchfell

Einen Angriff auf das Zwerchfell ihres Publikums startet die Dötlinger Speelkoppel am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr. Das Ensemble wird das plattdeutsche Stück „So weer dat nich plaant“ aufführen. Tickets für die Verwicklungen rund um das Liebesleben des Apothekers Frank Lüders kosten neun Euro.

Kurzfristig ins Programm konnte Büsing die Fernsehmoderatorin Bettina Tietjen aufnehmen. Am Valentinstag wird sie aus ihrem Buch „Früher war ich auch mal jung“ lesen. Als sie im Keller ihre alten Tagebücher wiederfindet, begibt sich Tietjen auf eine Zeitreise in ihre Jugend der Siebziger- und Achtzigerjahre. Am Dienstag, 14. Februar, lässt sie ihr Publikum ab 20 Uhr daran teilhaben. Karten für die Lesung kosten 34,80 Euro.

Viktoria Tolstoy und Jakob Karlzon treten am Freitag, 24. Februar, ab 20 Uhr auf. Das Jazz-Duo präsentiert seine Musik intim, intensiv und voller Magie, schreibt das Veranstaltungshaus in seiner Programmankündigung. Karten für das Konzert gibt es für 32 Euro.

Gregor Gysi kommt im November noch einmal

Im März kann sich das Publikum auf Konzerte der Jazz-Formation Sanuyé, von Stephanie Lottermoser und von Sandra Otte freuen. Jasmin Bayer und ihre Band werden im April ihren schon im November geplanten Auftritt nachholen. Zudem wird das Duo Pianlola eine humorvolle Mischung aus Berliner Schnauze und Tangomusik bieten. Der Auftritt des charismatischen Politikers Gregor Gysi im April ist komplett ausverkauft. Ein Ausweichtermin steht mit dem 17. November deshalb bereits jetzt fest. „Auch für den sind schon sehr viele Tickets verkauft“, berichtet Büsing.

Open-Air-Konzert wird eine Nummer größer

Ein Saison-Höhepunkt wird das für den 12. und 13. Mai geplante Open-Air-Konzert. „Neben einer hochkarätigen Band erwarten wir den Sänger Max Mutzke, den Posaunisten Nils Landgren sowie den Jazz-Gitarristen Torsten Goods“, erzählt der Veranstalter. „Das Konzert wird eine Nummer größer werden als unsere sonstigen Veranstaltungen.“

Bis zum Jahresende werden im Veranstaltungshaus „Kultur Hinterm Feld“ unter anderem noch das Carsten-Lindholm-Trio, die Kabarettistin Christine Prayon im Rahmen ihrer Abschiedstour, Sängerin San Glaser sowie die Musiker Robert Summerfield und Lars Duppler auftreten.

Tickets gibt es im Internet unter www.kultur-hinterm-feld.de. Dort bekommen Interessierte auch Informationen zu sämtlichen Auftritten. Reservierungen sind unter Tel. 04432/9117434 möglich.

Jakob Karlzon (Foto) und Viktoria Tolstoy werden im Februar in einem gemeinsamen Konzert auftreten. © Oliver Saul